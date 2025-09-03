المقاومة تدكُّ تحشدات الاحتلال بغزة.. والقسام تعلن إطلاق "عصا موسى"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قواتها استهدفت قوات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة بأسلحة مختلفة.

وقالت القسام، في بلاغات عسكرية منفصلة، اليوم الأربعاء، إن قواتها استهدفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في موقع الحاج فضل جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

كما أعلنت أنها استهدفت أمس الثلاثاء جرافة عسكرية من نوع دي-9 بقذيفة الياسين 105 بمحيط مسجد صلاح الدين بحي الزيتون أيضا.

من جهته، أفاد مصدر قيادي في كتائب القسام لقناة الجزيرة، أن المقاومة بدأت سلسلة عمليات جديدة تحت اسم "عصا موسى"، وذلك ردًا على عملية الاحتلال المسماة "عربات غدعون 2".

وأوضح المصدر أن باكورة العمليات انطلقت في حي الزيتون ومخيم جباليا، بعد ساعات قليلة فقط من إعلان العدو بدء عمليته، مؤكّدًا أن الاحتلال شاهد بأمّ عينه جاهزية المجاهدين في الميدان، وما ظهر حتى الآن ليس سوى غيض من فيض مما ينتظره داخل غزة.

وأشار المصدر إلى أن كتائب القسام تستلهم تجربتها السابقة في عملية "حجارة داود" التي أفشلت "عربات غدعون"، مضيفًا أن "عصا موسى" ستحمل ما يوازي المعجزات في مواجهة العدوان الصهيوني.

وفي السياق، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مقطع مصور لتنفيذ عملية مشتركة مع كتائب القسام، استهدفت ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال بصاروخ كورنيت موجه شرق مدينة غزة.

وتستمر فصائل المقاومة في غزة في تنفيذ عمليات ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته، خاصة في مدينة غزة، التي يخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي للهجوم عليها وفق العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "عربات جدعون 2″.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي هجوما واسعا على حي الزيتون تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة وقصف مدفعي وإطلاق نار عشوائي وتهجير قسري.

وقد استدعى جيش الاحتلال 40 ألفا من قوات الاحتياط، وخاطب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس جنود الاحتياط الذين بدؤوا الالتحاق بوحداتهم بالقول "إن مسار توسيع الحرب وصل مرحلة الحسم"، وفق تعبيره.