وزير خارجية بلجيكا: اعترافنا بفلسطين رسالة قوية ضد الإبادة بغزة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أكد وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن حكومة بلاده قررت الاعتراف بدولة فلسطين وفرض 12 عقوبة على إسرائيل، واصفًا ما يحدث في قطاع غزة بأنه "إبادة جماعية واضحة".

وقال بريفو في تصريح لوكالة الأناضول، الأربعاء، إن القرار سيُعلن رسميًا خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في 9 سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك ضمن مبادرة مشتركة مع السعودية وفرنسا تهدف إلى إرسال "رسالة دبلوماسية قوية" إلى إسرائيل.

وأوضح الوزير أن بلاده شعرت بالالتزام الأخلاقي والقانوني لاتخاذ هذا الموقف، مضيفًا: "كان علينا إرسال رسالة واضحة إلى إسرائيل لوقف توسيع المستوطنات غير القانونية، والامتناع عن عرقلة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأشار بريفو إلى أن الوضع الإنساني في غزة كارثي، حيث يعاني آلاف النساء والأطفال من الجوع بسبب الحصار وإغلاق جميع المعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي، معتبرًا أن ذلك "غير مقبول بتاتًا".

وأكد أن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة ضرورية للحفاظ على مبدأ حل الدولتين، محذرًا من أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية "تضع هذا الحل في خطر".

وأضاف: "برأيي الشخصي، ما يجري في غزة منذ عامين هو إبادة جماعية بكل وضوح، ولهذا السبب ضغطت بشدة على الحكومة البلجيكية لاتخاذ قرار واضح، وهذا ما حدث الليلة الماضية".

وبشأن الاتحاد الأوروبي، قال الوزير إن تردده في فرض عقوبات على إسرائيل يضعف مصداقية سياسته الخارجية، داعيًا دول الاتحاد إلى "اتخاذ مواقف موحدة وحازمة لإرسال رسائل واضحة".

ويأتي القرار البلجيكي في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن 63,746 شهيدًا و161,245 جريحًا، إضافة إلى آلاف المفقودين ومجاعة أودت بحياة مئات الفلسطينيين، بينهم عشرات الأطفال، وفق بيانات رسمية فلسطينية.