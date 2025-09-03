تأجيل انطلاق "أسطول الصمود المغاربي" من تونس

وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلن "أسطول الصمود المغاربي" المشارك في الحملة العالمية لكسر الحصار عن غزة، الأربعاء، تأجيل موعد انطلاقه من تونس إلى الأحد المقبل (7 سبتمبر/أيلول)، بدلًا من التاريخ المقرر سابقًا في الرابع من الشهر ذاته.

وقال الأسطول في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، إن قرار التأجيل جاء نتيجة تأخر انطلاق "أسطول الصمود العالمي" من برشلونة الإسبانية بيوم واحد، ما استوجب إعادة تنظيم المواعيد، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية.

وأكد البيان أن التعديل "سيمكن من إحكام التنظيم بما يليق بهذا الحدث العالمي الكبير"، موجّهًا شكرًا لكل من ساهم وتبرع خلال حملة التبرعات المتواصلة، التي "تعكس التفافًا شعبيًا واسعًا حول الحق الفلسطيني وكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة".

وانطلقت، الأحد، نحو 20 سفينة من ميناء برشلونة ضمن "أسطول الصمود"، تبعتها قافلة أخرى فجر الاثنين من ميناء جنوة الإيطالي، على أن تلتقي جميعها بالقافلة المغاربية في تونس قبل مواصلة رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويشارك في الأسطول عدد من المنظمات والحركات الدولية، بينها اتحاد أسطول الحرية، حركة غزة العالمية، قافلة الصمود، ومنظمة صمود نوسانتارا الماليزية.

وفي سياق متصل، أعلن "أسطول الصمود العالمي"، الأربعاء، انضمام مشاركين من باكستان بقيادة النائب البرلماني السابق عن حزب الجماعة الإسلامية مشتاق أحمد خان، وذلك ضمن قافلة "صمود نوسانتارا".