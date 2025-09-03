برنامج "الصلادة الاقتصادية" يوفر فرص عمل في غزة

أعلن الصندوق الفلسطيني للتشغيل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، عن فتح باب التسجيل للبرنامج الاقتصادي "الصلادة الاقتصادية وتسهيل الحصول على فرص العمل اللائقة في قطاع غزة"، والذي يهدف إلى توفير فرص تشغيل مؤقت في قطاع الخدمات العامة.

أهداف وشروط البرنامج

يهدف البرنامج إلى تعزيز صمود العاملين في قطاع الخدمات العامة ومواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال توفير وظائف مؤقتة للفئات المستهدفة.

الفئات المستهدفة

يشمل البرنامج فئات متنوعة من الباحثين عن عمل، وهم:

- الخريجون: حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم في تخصصات الهندسة، الإدارة، المحاسبة، العلاقات العامة، الصحة والسلامة المهنية، وغيرها.

- المهنيون والفنيون: مثل فنيي الكهرباء، الحدادة، النجارة، الدهان، السباكة، وغيرها.

- العمال: من الذكور والإناث.

شروط القبول

لتقديم الطلب، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية:

- امتلاك المؤهل العلمي أو الخبرة العملية المناسبة للتخصص المطلوب.

- عدم العمل حاليًا في أي جهة حكومية، أو وكالة، أو منظمة دولية، أو مؤسسات المجتمع المدني.

- الالتزام بالعمل الجماعي وتحمل ضغط العمل.

- امتلاك المهارات التقنية اللازمة.

- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة سابقة في مجال الخدمات العامة.

- أن يكون المهني أو الفني حاصلاً على شهادة مهنية أو خبرة واسعة في مجاله.

- ألا يكون قد استفاد من برامج تشغيلية سابقة خلال عام من تاريخ الإعلان.

- وجود حساب بنكي فعال في أحد البنوك المعتمدة.

ملاحظات هامة

- سيتم تخصيص ما لا يقل عن 40% من فرص المشروع للإناث.

- سيتم تخصيص ما لا يقل عن 5% من فرص المشروع للأشخاص ذوي الإعاقة.

طريقة التقديم والمواعيد

يتم استقبال طلبات التقديم عبر البوابة الفلسطينية للتشغيل، والتي تعد المظلة الوطنية لتشغيل وتأهيل الشباب الفلسطيني، اضغط هنا

- فترة التقديم: من 1 سبتمبر 2025 إلى 13 سبتمبر 2025.

- للتوضيح حول آلية التسجيل والتقديم، يمكن مشاهدة فيديو توضيحي على يوتيوب. يوضح الفيديو خطوات التسجيل على البوابة، من إنشاء حساب جديد وتفعيل البريد الإلكتروني، مرورًا باستكمال البيانات الشخصية والمهنية، وصولاً إلى تصفح الفرص المتاحة وتقديم الطلب، اضغط هنا



المصدر / فلسطين أون لاين