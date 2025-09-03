فلسطين أون لاين

القوات اليمنية تنفِّذ عمليةً عسكرية ضدّ الاحتلال في يافا المُحتلَّة

03 سبتمبر 2025 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
القوات اليمنية تنفِّذ عمليةً عسكرية ضدّ الاحتلال في يافا المُحتلَّة

نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليةً عسكريةً نوعيةً ومزدوجةً، بصاروخين باليستيٍّين أحدهما نوع فلسطين2 الانشطاري ذو الرؤوسِ المتعددةِ يستخدمُ للمرةِ الثانية، والآخرُ نوعُ ذوالفقار.

وقالت القوات اليمينة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها استهدفتْ أهدافاً حساسةً للعدوِّ الإسرائيليّ في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العمليةُ أهدافَهُا بنجاح".

وأكدت، أنَّ العملية تسببَت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئِ، وتعليق حركة المطارِ.

وأضافت، "والأمَّة الإسلاميَّة تحيي ذكرى مولد نبيّها من قادها إلى العِزَّة والمجد والقوَّة فهابها أعداؤها، يرتكب العدوُّ المُجرم اليوم أبشع جريمةٍ بحقِّ مَليوني مسلمٍ في غزَّةَ أرض الجهاد والاستشهاد، وذلك في ظلِّ صَمت وتخاذُل مَلياري مسلمٍ.

وتابعت، "مَن كان ينتَمي للإسلام وللنبيّ الأكرم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتمّ التسليم فلن يَقِف مُتفرِّجًا أمام جريمة الإبادةِ الجماعيَّةِ، فالانتصار لِغزَّة هو انتصارٌ للدِّين، انتصارٌ للأمَّة، انتصارٌ للإنسانيَّة".

وجددت تأكيدها أنَّ اليمنيُّين يُحيون هذه الذِّكرى الشريفة وهم في موقع الجهاد والدَّعم والإسناد حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزَّة.

وشددت على أنَّ العدوَّ الإسرائيليَّ لن يَنعم بالأمن والاستقرارِ، وأنَّ عمليّاتِها مستمرَّةٌ وبوتيرةٍ متصاعدةٍ خلالَ المرحلةِ القادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

