6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في غزَّة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 1طفل.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 367 شهيدًا، من بينهم 131 طفلًا، جراء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضحت، أنه منذ إعلان (IPC)، سُجّلت 89 حالة وفاة، من بينهم 16 طفلًا.

وأمس الثلاثاء، أكدت وزارة الصحة في غزة، تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في القطاع، مشيرةً إلى تسجيل 185حالة وفاة بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس وهو العدد الأكبر منذ أشهر.

ومن جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءًا وكارثية، مؤكدا أن المجاعة تفتك بالمدنيين رغم مرور أسبوعين على إعلانها رسميًا في مدينة غزة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

وشدد الثوابتة، في تصريحات صحفية، على أن هذا الإعلان وما رافقه من بيانات ومواقف دولية "يبقى حبرًا على ورق" ما لم تتخذ إجراءات عملية تضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار وفتح المعابر بشكل كامل ودائم، وتدفق المساعدات بالكميات والنوعيات اللازمة لوقف الكارثة.

وأوضح أن ما سمح الاحتلال بدخوله من مساعدات لا يتجاوز 14% من الاحتياجات الفعلية للسكان، مع فرض قيود مشددة على نوعية المواد الغذائية، حيث يُمنع دخول اللحوم والألبان والفواكه والمكملات الضرورية للأطفال والمرضى.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. المصدر / فلسطين أون لاين





المصدر / فلسطين أون لاين