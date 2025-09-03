فلسطين أون لاين

03 سبتمبر 2025 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في محافظات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، طالت مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ففي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين بعدة آليات عسكرية، وداهمت منازل المواطنين في مناطق دوار القدس والحسبة ومسجد عمر، حيث احتجزت أصحابها وحققت معهم ميدانيًا، قبل أن تعتقل ستة شبان هم: محمود طزازعة، همام السخن، معتز زكارنة، مجد زكارنة، أحمد حنايشة، زيد حنايشة.

أما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد إبراهيم العلمي عقب اقتحام منزله وتخريب محتوياته في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي محافظة بيت لحم، طالت الاعتقالات في محافظة بيت لحم كلا من: روكي جبرا صلاح من مدينة بيت جالا غرب المحافظة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، حمزة وليد السقا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نور رضوان الحج عقب اقتحام منزله في بلدة بلعا شرق المدينة.

وأخيرًا في محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد رمضان حسين سالم من قرية صفا غرب رام الله.

وتخلل الاقتحامات في بعض المناطق إطلاق نار حي وتخريب للبنية التحتية، خصوصًا في بلدة قباطية بجنين، حيث شهدت الشوارع مواجهات متقطعة.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى
#الحرب على غزة #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

