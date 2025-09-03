فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقاومة الجدار والاستيطان: 1613 اعتداءً "إسرائليًا" في الضفة الغربية خلال آب الماضي

حسام المصري.. كاميرا تنطفئ بالدم

تصدعات في جدار الصمت الدولي.. هل تقترب (إسرائيل) من العزلة؟

تحت وطأة الإبادة.. عمال غزة بين فقد الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة

النونو: قيادة حماس تكثِّفُ اتصالاتها ضمن تحرُّك دبلوماسي واسع لوقف الإبادة وزيادة المساعدات إلى غزَّة

مستوطنون يدنِّسون المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلمودية

الولايات المتحدة.. الشريك الكامل في الإبادة الجماعية

الاحتلال يواصل حملات الاعتقال في الضفة الغربية

متظاهرون يحرقون مركبات قرب مقر إقامة نتنياهو وعائلات الأسرى تواصل اعتصامها

الاحتلال يهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم ومستوطنون يستولون على منزلٍ في الخليل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 3 سبتمبر 2025

03 سبتمبر 2025 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
...
تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 3 سبتمبر 2025

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة لتصبح حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء غائمة جزئياً حارة نسبياً إلى حارة خلال ساعات النهار، ولطيفة مساءً، تميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال صباحاً وليلاً.

 أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهارًا: غائمة جزئياً حارة نسبياً إلى حارة.

 الأجواء ليلًا: لطيفة تميل للبرودة.

 الرياح: خفيفة.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة