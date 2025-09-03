تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 3 سبتمبر 2025

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025، انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة لتصبح حول إلى دون معدلاتها السنوية العامة.

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء غائمة جزئياً حارة نسبياً إلى حارة خلال ساعات النهار، ولطيفة مساءً، تميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال صباحاً وليلاً.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهارًا: غائمة جزئياً حارة نسبياً إلى حارة.

الأجواء ليلًا: لطيفة تميل للبرودة.

الرياح: خفيفة.

والله تعالى أعلى وأعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين