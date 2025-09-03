متظاهرون يحرقون مركبات قرب مقر إقامة نتنياهو وعائلات الأسرى تواصل اعتصامها

تشهد "إسرائيل" موجة احتجاجات مُتصاعدة للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل أسرى شاملة، في ظل تواصل تعنت ومماطلة رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن متظاهرين أضرموا النار صباح اليوم الأربعاء، بمحيط منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في رسالة ضغط تدعو إلى وقف الحرب والتقدم نحو تسوية تشمل صفقة تبادل، ما أدى لاندلاع النيران في مركبات في محيط مقر إقامة نتنياهو في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية، بأنَّ شرطة الاحتلال صعدت إلى سطح المكتبة "الإسرائيلية" في القدس المحتلة في محاولة لإجبار النشطاء الذين اعتصموا عليها للمطالبة بوقف الحرب وعقد صفقة تبادل على النزول.

وأصدر قائد شرطة الاحتلال تعليمات باعتقال المسؤولين عن إشعال النار في مركبات قرب منزل "نتنياهو" ضمن الفعاليات المطالبة بالتوصل لصفقة أسرى مع المقاومة.

وفي السياق ذاته، نظّمت عائلات الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة في غزة تظاهرة صباح اليوم أمام منزل وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، رون ديرمر، حيث طالبت بوقف خطط الحكومة الرامية لاحتلال مدينة غزة، والتوجه بشكل عاجل نحو إبرام صفقة تبادل تضمن إعادة أبنائهم.