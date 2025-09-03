لماذا أصرَّ نتنياهو على نقل جلسة الكابينيت إلى ملجأ محصَّن سرِّي؟.. صحيفةٌ عبرية تكشف السَّبب الحقيقي

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصر على نقل جلسة الكابينيت يوم الأحد الماضي إلى ملجأ محصن سري رغم أن الشاباك لم ير ضرورة لذلك.

وقالت الصحيفة، إن "مكتب نتنياهو برر نقل جلسة الحكومة المصغرة لملجأ سري بتصاعد تهديد "الحوثيين" بعد اغتيال مسؤولي حكومتهم"، لافتة إلى أن "مصادر مقربة من رئيس الوزراء ربطت إصراره على نقل الاجتماع الحكومي بشهادته في محاكمته المتوقع استئنافها".

وأمس الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ 5 عمليات عسكرية نوعية استهدفت مبنى هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي، ومحطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد في يافا المحتلة، وميناء أسدود، وسفينة "MSC ABY" في شمال البحر الأحمر، باستخدام عدد من الطائرات المسيرة وصاروخ مجنح.

وأكد المتحدّث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان، أن سلاح الجو المسيّر نفّذ 4 عمليات بطائرات من نوع صماد 4، استهدفت الأولى مبنى هيئة الأركان في يافا، فيما استهدفت العمليات الثلاث الأخرى، محطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد، وميناء أسدود، مؤكداً إصابة جميع الأهداف بنجاح.

كما نفذ سلاح الجو والقوة الصاروخية عملية مشتركة ضد السفينة "MSC ABY" لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي، باستخدام طائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح، وتمت إصابتها بشكل مباشر.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن هذه العمليات تأتي في إطار استمرار دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عنه، مشيرة إلى أن العمليات تجري انتقاماً لجرائم الإبادة الجماعية وتجويع المدنيين التي يرتكبها العدو الإسرائيلي.

ويوم الاثنين، وجَّه نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو رأس، رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اغتيال رئيس الحكومة أحمد غالب الرهوي و9 من الوزراء بغارة إسرائيلية على العاصمة صنعاء، الخميس الماضي.

وقال أبو رأس إن "العدوان الصهيوني استهدف الخميس الماضي، في جريمة جبانة وغادرة رئيس حكومة التغيير والبناء وعددًا من أعضاء الحكومة، بما في ذلك وزير الخارجية والمغتربين".



واعتبر "العدوان الصهيوني انتهاكاً سافراً لسيادة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".



