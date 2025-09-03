فلسطين أون لاين

03 سبتمبر 2025 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
الاحتلال يهدم منزلين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم ومستوطنون يستولون على منزلٍ في الخليل

صعدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، منذ صباح اليوم الأربعاء.

في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء منطقة أرض الدير، وأغلقتها بشكل كامل، قبل أن تشرع بهدم منزلين مكوّنين من طابقين يعودان للمواطنين محمد عدنان أبو عموص وحسن يوسف صلاح.

وخلال عملية الهدم، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت باتجاه الفلسطينيين لمنعهم من الاقتراب، دون تسجيل إصابات.

وفي الخليل، استولى عشرات المستوطنين على منزل يعود لعائلة ناصر في البلدة القديمة، قرب باب البلدية، حيث رفعوا الأعلام الإسرائيلية ونظموا احتفالات في المكان، وسط حماية مشددة من جيش وشرطة الاحتلال التي أغلقت شارع الشلالة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذت سلطات الاحتلال خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، 57 عملية هدم طالت 125 منشأة، بينها 39 منزلًا مأهولًا و52 منشأة زراعية و20 مصدر رزق.

