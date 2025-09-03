تصعيدٌ استيطاني خطير.. الاحتلال يستولي على 455 دونماً شمال الضفة الغربية

أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" قرارًا يقضي بمصادرة 455.58 دونما من أراضي قرية تل غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وقريتي فرعتا وجيت شرقي محافظة قلقيلية شمال الضفة.

وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن إعلان سلطات الاحتلال الجديد بمصادرة 455.58 دونما (الدونم = ألف متر مربع) جاء تحت مسمى "مسمى أراضي الدولة"، وهو مسمى تتخذه دولة الاحتلال من أجل السيطرة والاستيلاء على مزيد من الأراضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الإعلان الجديد يستهدف المساحة التي تقع عليها بؤرة "حفات جلعاد " التي أقيمت عام 2003 على أراضي قرى جيت وفرعتا وتل، وأعلنت حكومة الاحتلال قبل سنوات عن عزمها تسوية أوضاع تلك البؤرة.

وبهذه المصادرة التي أعلنت عنها الاحتلال رسمياً، ترتفع المساحة المصادرة بحجة أراضي الدولة منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف مطلع العام 2023 إلى أكثر من 26 ألف دونماً من خلال 13 إعلان تحت هذا المسمى.

ووفقا للقناة الـ7 العبرية، فإن من شأن هذه الخطوة مضاعفة مساحة بؤرة حفات جلعاد وتحويلها إلى مستوطنة معترف بها.

تأتي هذه الخطوة في خضم إجراءات ومناقشات يجريها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراؤه تمهيداً لضم الضفة الغربية. إذ تكثف "إسرائيل" منذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكاب جرائم بينها هدم منازل وتهجير مواطنين فلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتوسيع وتسريع البناء الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات