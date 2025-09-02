فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يستولي على 455 دونمًا من الأراضي شماليّ الضفة الغربية

الإبادة الجماعية في يومها الـ 697.. عشرات الشُّهداء في مجازر الاحتلال الدَّامية على غزَّة

أدوات التنظيف "حلمٌ" في غزة.. الحصار يطال "الصابون والشامبو"

حقوقي يدعو لتشكيل تحالف إنسانيّ دوليّ لوقف الإبادة بغزَّة

ارتفاع حصيلة الشُّهداء الصَّحفيِّين في غزَّة منذ الإبادة إلى 248

زيف: (إسرائيل) تواجه فشلًا داخليًا بينما "نبوءة السنوار" تتحقق في غزة

بالأسماء.. جيش الاحتلال يفرج عن 9 أسرى من قطاع غزة

رابط الاستعلام.. إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة الثانية 2025

استشهاد مصوّر صحفيّ في قصف "إسرائيليّ" على مدينة غزَّة

"مش طالع من الحارة".. صرخة الكفيف أحمد طافش قبل أن يرتقي شهيداً في الزيتون

الاحتلال يستولي على 455 دونمًا من الأراضي شماليّ الضفة الغربية

02 سبتمبر 2025 . الساعة 20:06 بتوقيت القدس
...
Untitled-2-1756825075.webp
الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان استيلاء الاحتلال على مساحة 455.58 دونمًا من أراضي قرى جيت وفرعتا شرقي محافظة قلقيلية وتل غربي محافظة نابلس، تحت مسمى "أراضي الدولة"، وهو الاسم الذي تستخدمه "إسرائيل" للسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية.

وقالت الهيئة في بيانها، إن الأراضي المستولى عليها تشمل الموقع الذي أقيمت عليه بؤرة "حفات جلعاد الاستعمارية" عام 2003، والتي تسعى حكومة الاحتلال لتسوية أوضاعها منذ سنوات.

 وأضافت أن هذا الإعلان رفع المساحة المصادرة تحت مسمى "أراضي الدولة" منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف مطلع 2023 إلى أكثر من 26 ألف دونم من خلال 13 إعلانًا رسميًا.

وأشار التقرير إلى أن المستعمرين حاولوا إقامة 18 بؤرة استعمارية جديدة منذ مطلع الشهر الماضي، معظمها لأغراض زراعية ورعوية.

كما استولت سلطات الاحتلال على 45 دونمًا من أراضي المواطنين عبر أربعة أوامر وضع يد لأغراض عسكرية، شملت إقامة منطقة عازلة حول مستعمرة "عيلي زهاف" في دير بلوط بسلفيت، وشق طرق استعمارية في دير استيا، وإقامة نقطة عسكرية في طمون بطوباس.

وأوضحت الهيئة أن الجهات التخطيطية في الاحتلال صادقت على 15 مخططًا لبناء 4,492 وحدة استيطانية جديدة، بينما أودعت 12 مخططًا لإيداع 2,328 وحدة على مساحة 2,594 دونم.

 وفي القدس، صادقت البلدية على مخطط واحد وأودعت ثلاثة مخططات لإيداع 229 وحدة استيطانية على 9,443 دونم.

وفي سياق متصل، نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي يوم الأحد عن مصادر إسرائيلية وأميركية وأوروبية، أن وزيري الخارجية والشؤون الاستراتيجية الإسرائيليين، جدعون ساعر ورون دريمر، أبلغا نظراءهما في عدة دول أوروبية أن "إسرائيل" ستضم أجزاءً من الضفة الغربية في حال قيام الدول الغربية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح مصدر أوروبي أن الضم سيطال مناطق "ج" التي تشكّل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية.

#غزة #الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة