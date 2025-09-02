ارتفاع حصيلة الشُّهداء الصَّحفيِّين في غزَّة منذ الإبادة إلى 248

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين الذين ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 248 شهيدًا، وذلك بعد استشهاد المصور الصحفي رسمي سالم في قصف "إسرائيلي" على مدينة غزة.

واستنكر المكتب الإعلامي، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات الاستهداف الممنهج للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكافة الهيئات الصحفية حول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الوحشية.

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم النكراء.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة ملاحقة مجرمي الاحتلال قضائيًا، وممارسة ضغط فعّال لإيقاف الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في غزة من الاستهداف والقتل المتعمد.

واستشهد المصور الصحفي رسمي جهاد سالم، مساء اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأهالي في مدينة غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن المصور الصحفي سالم يعمل مصورًا لدى قناة العالم الفضائية المستضافة من شركة "المنارة للإعلام"، استشهد جراء قصف طائرة استطلاع حربية تابعة لحيش الاحتلال مجموعة في شارع أبو الأمين، قرب دوار الجلاء بمدينة غزة، فيما أصيب ثلاثة آخرون.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم 697 تواليًا عدوانه العسكري على قطاع غزة، مرتكبًا جرائم إبادة جماعية ومجازر ضد المدنيين في مختلف مناطق القطاع شماله ووسطه وجنوبه.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,502 شهيدًا و 48,900 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 63,633 شهيدًا و 160,914 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.