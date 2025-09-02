استشهاد مصوّر صحفيّ في قصف "إسرائيليّ" على مدينة غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

استشهد المصور الصحفي رسمي جهاد سالم، مساء اليوم الثلاثاء، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الأهالي في مدينة غزة.

وأوضحت مصادر محلية، أن المصور الصحفي سالم يعمل مصورًا لدى قناة العالم الفضائية المستضافة من شركة "المنارة للإعلام"، استشهد جراء قصف طائرة استطلاع حربية تابعة لحيش الاحتلال مجموعة في شارع أبو الأمين، قرب دوار الجلاء بمدينة غزة، فيما أصيب ثلاثة آخرون.

ويُعد استشهاد رسمي سالم الثاني اليوم بعد الصحافية إيمان الزاملي التي ارتقت برصاص الاحتلال شمالي مدينة خان يونس، لترتفع حصيلة شهداء الإعلام منذ فجر الثلاثاء إلى اثنين.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى استشهاد 249 صحفيًا وصحافية بنيران الاحتلال منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وكان آخرهم يوم الأحد الماضي، الصحفية إسلام محارب عابد، مراسلة قناة القدس اليوم الفضائية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم 697 تواليًا عدوانه العسكري على قطاع غزة، مرتكبًا جرائم إبادة جماعية ومجازر ضد المدنيين في مختلف مناطق القطاع شماله ووسطه وجنوبه.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,502 شهيدًا و 48,900 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 63,633 شهيدًا و 160,914 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.