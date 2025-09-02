رابط الاستعلام.. إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة الثانية 2025

وكالات/ فلسطين أون لاين

أصدرت وزارة التربية والتعليم صباح اليوم الثلاثاء بيانًا رسميًا أعلنت فيه نتائج امتحانات الثانوية العامة للدورة الثانية للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والتدقيق النهائي في أوراق الطلاب.

وجاء الإعلان في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القدس، بعد فترة من العمل المتواصل من قبل لجان التصحيح والمراجعة لضمان الشفافية والعدالة في إظهار النتائج، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي.

انطلقت امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الثانية يوم 13 أغسطس 2025 واستمرت حتى 26 أغسطس 2025 بالنسبة للمواد الأكاديمية الخاصة بالفروع العلمية والأدبية، أما الامتحانات العملية والمهنية فقد جرت خلال الفترة من 25 إلى 28 أغسطس 2025، وخلال هذه الفترة، اجتهد الطلبة في تقديم ما لديهم من قدرات ومهارات سعياً للحصول على فرصة جديدة لتحسين نتائجهم أو استكمال متطلبات النجاح.

يحمل الإعلان عن نتائج التوجيهي لهذه الدورة أهمية كبيرة للطلاب وأسرهم، إذ يعتبر بمثابة مرحلة فاصلة تحدد اتجاهات المستقبل الدراسي والمهني، فالنجاح في هذه المرحلة يفتح أبواب الجامعات والمعاهد أمام الطلبة، بينما تمثل فرصة إضافية للمتأخرين في الدورة الأولى لاستكمال مسيرتهم التعليمية دون عوائق.