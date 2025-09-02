فلسطين أون لاين

02 سبتمبر 2025 . الساعة 17:22 بتوقيت القدس
بالأسماء.. جيش الاحتلال يفرج عن 9 أسرى من قطاع غزة
متابعة/ فلسطين أون لاين

أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عن 9 أسرى اعتقلتهم في قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد احتجازهم شهورا في ظروف "قاسية" تفتقر إلى المعايير الإنسانية.

وما يزال العديد من معتقلي غزة، رهن سياسة الإخفاء القسري، فيما المعطى الوحيد المتوفر حول أعدادهم، هو ما صدر عن إدارة سجون الاحتلال، ممن تصنفهم بـ "المقاتلين غير الشرعيين"، وعددهم (1846)، من بينهم أسيرة واحدة معلومة هويتها وهي الأسيرة سهام أبو سالم.

وارتقى نحو 44 أسيرًا من معتقلي غزة بعد الإبادة، وهم من بين 69 أسيراً ومعتقلا ارتقوا منذ الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العديد من معتقلي غزة الشهداء/ ما زالوا رهن الإخفاء القسر، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

أسماء الأسرى المفرج عنهم الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة:

  • محمد مروان عثمان عاشور (41 عامًا) من خان يونس، اعتقل لمدة 65 يومًا.

  • أحمد عبد الواحد محمد شعت (42 عامًا) من خان يونس، اعتقل لمدة 62 يومًا.

  • محمد سلامة عبد عطا الله (28 عامًا) من غزة، اعتقل لمدة 70 يومًا.

  • الفتى بلال نضال إبراهيم عياش (17 عامًا) اعتقل لمدة 30 يومًا.

  • رباح صابر عبد الكريم أبو خماش (21 عامًا) اعتقل 53 يومًا.

  • محمود سليمان مبارك أبو كبريت (38 عامًا) من المصدر، اعتقل 63 يومًا.

  • أحمد مسعد سليمان أبو منديل (27 عامًا) من المغازي، اعتقل 63 يومًا.

  • غسان رؤوف محمود البوجي (19 عامًا) اعتقل 61 يومًا.

  • محمد أحمد محمود جربوع (36 عامًا) اعتقل 65 يومًا.

