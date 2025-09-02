"أسطول الصمود" يبحر مجدداً من برشلونة نحو غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أبحر "أسطول الصمود"، مساء الاثنين، من برشلونة باتجاه قطاع غزة، حاملاً مئات الناشطين من نحو 50 دولة بينهم السويدية غريتا تونبرغ، والممثلان ليام كنينغهام وإدوارد فرنانديز، إضافة إلى نواب أوروبيين وشخصيات عامة.

وكانت السفن، وعددها نحو 20، اضطرت للعودة مؤقتاً إلى الميناء بسبب رياح قوية تجاوزت سرعتها 55 كلم/ساعة، قبل استئناف الرحلة التي يتوقع أن تصل غزة منتصف سبتمبر/أيلول. ويشارك في الأسطول اتحادات ومنظمات دولية أبرزها اتحاد أسطول الحرية وحركة غزة العالمية.

ويخطط القائمون على المبادرة إلى الانطلاق مجدداً من تونس يوم الخميس المقبل، بعد أن بدأت الرحلة من إسبانيا أمس الأحد، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى السماح للأسطول بالوصول الآمن، واعتبرت أي اعتراض "اعتداءً على المبادئ الإنسانية والقانون الدولي".

كما شددت على أن الحصار الإسرائيلي غير قانوني ويتسبب بمجاعة غير مسبوقة في غزة، مطالبة برفعه فوراً وضمان تدفق المساعدات.

يأتي التحرك بعد أن منعت إسرائيل مرتين محاولات سابقة لإيصال مساعدات عبر البحر خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، فيما لا تزال المعابر البرية مغلقة منذ مارس/آذار، ما عمّق الكارثة الإنسانية في القطاع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و459 شهيدًا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت أكثر من 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا.