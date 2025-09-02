فلسطين أون لاين

02 سبتمبر 2025 . الساعة 14:01 بتوقيت القدس
الاحتلال يرتكب مجزرةً دامية في حي الدرج بغزَّة

ارتكب الاحتلال "الإسرائيلي"، ظهر اليوم الثلاثاء، مجزرة دامية جديدة عقب قصفه منزلًا في منطقة "بني عامر" بحي الدرج في مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني، إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت منزلًا مكوّنًا من ثلاثة طوابق يعود لعائلتي الهور والعف، ما أسفر عن انتشال 12 شهيدًا من تحت الركام، بينهم 3 أطفال وسيدتان.

وأوضح الدفاع المدني، أنه لا يزال تحت الأنقاض 7 أطفال، من بينهم طفل لم يتجاوز عامه الأول والنصف، فيما تواصل طواقم الدفاع المدني محاولاتها للوصول إليهم.

ومنذ الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، يشهد شمال قطاع غزة غارات ونسفًا عنيفًا، فيما اشتعلت النيران في خيام النازحين بمحيط سوق الشيخ رضوان بعد إسقاط قنابل إنارة حارقة عليها، بينما أطلقت مسيرات إسرائيلية نيرانها على المنازل والخيام في حي الرمال بمدينة غزة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,502 شهيدًا و 48,900 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 63,633 شهيدًا و 160,914 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

