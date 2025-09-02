الصِّحَّة بغزَّة: 76 شهيدًا و281 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة، إنَّ 76 شهيدًا، و 281 إصابة وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 13 حالات وفاة جديدة من بينهم 3 اطفال نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 361 حالة وفاة، من ضمنهم 130 طفلًا.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 12 شهيدًا و 90 إصابة،

ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,306 شهيدًا وأكثر من 16,929 إصابة.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,502 شهيدًا و 48,900 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 63,633 شهيدًا و 160,914 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وذكرت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



المصدر / فلسطين أون لاين