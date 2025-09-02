فلسطين أون لاين

02 سبتمبر 2025 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 13 حالة وفاة بسبب سوء التغذية والمجاعة في غزَّة

سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 13 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم 3 أطفال.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 361 شهيدًا، منهم 130 طفلًا.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان (IPC)، سُجّلت 83 حالة وفاة، من بينهم 15 أطفال، جراء تواصل الحصار "الإسرائيلي" ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وتسجل المستشفيات بشكل يومي حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، معظمهم من الأطفال، في ظل استمرار منع إدخال الغذاء والدواء والوقود اللازم لتشغيل المرافق الصحية.

وتواجه غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات من منظمات دولية من ارتفاع أعداد الضحايا نتيجة استمرار الاحتلال في استهداف البنية التحتية الصحية وعرقلة وصول المساعدات.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة "الإسرائيلية" 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #المجاعة في غزة

