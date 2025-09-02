فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خطة "إسرائيل" في الضفة الغربية: من الاستيطان إلى الضم

الإبادة الجماعية في يومها الـ 697.. عشرات الشُّهداء في مجازر الاحتلال الدَّامية على غزَّة

فضيحة الإخفاقات العسكرية في معسكر "يفتاح" وقاعدة "إيرز".. كيف فشل الجيش في صد هجوم 7 أكتوبر؟

الصِّحَّة بغزَّة: 76 شهيدًا و281 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

عن رجال لا يكررهم الزمان

التعليم: الاحتلال قَتَلَ أكثر من 18 ألف طالب بغزَّة والضَّفة منذ بدء الإبادة

مركبات جدعون تغرق في رمال غزة

#رسالة_قرآنية_عن_محرقة_غزة

احتجاجات حريدية في "تل هشومير" ضد تجنيد الهاربين من التجنيد: "الجيش أسوأ من أوشفيتز"

خلال الـ 24 ساعة الماضية.. 13 حالة وفاة بسبب سوء التغذية والمجاعة في غزَّة

أقدم نائب يهودي في الكونغرس الأمريكي يستقيل ويهاجم (إسرائيل): "سأسعى لحظر بيع الأسلحة"

02 سبتمبر 2025 . الساعة 11:18 بتوقيت القدس
...
أقدم نائب يهودي في الكونغرس الأمريكي يستقيل ويهاجم (إسرائيل): "سأسعى لحظر بيع الأسلحة"
ترجمة عبد الله الزطمة

أعلن جيري نادلر (78 عامًا)، أقدم ممثل يهودي في الكونغرس الأمريكي وأحد أبرز المؤيدين لـ(إسرائيل) منذ 1992، أنه لن يترشح لولاية جديدة في انتخابات التجديد النصفي المقررة نوفمبر 2026، منهياً مسيرة سياسية دامت 34 عامًا.

ووجه نادلر انتقادات حادة لـ(إسرائيل)، مؤكداً ارتكابها جرائم حرب في غزة، وقال: "لم أعد قادرًا على الدفاع عما تفعله".

وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" اليوم الثلاثاء، فإنه خلال الفترة المتبقية من ولايته، سيعمل نادلر على فرض حظر على بيع الأسلحة الهجومية إلى "الجيش الإسرائيلي"، مع الحفاظ على التمويل للدفاعات مثل نظام "القبة الحديدية".

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بسبب حرب غزة، وتوافق مع موقفه الانتقادي المستمر لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي وصفه سابقًا بـ"أسوأ قائد في تاريخ الشعب اليهودي".

ويعد نادلر من أبرز قادة الحزب الديمقراطي في نيويورك، وله تاريخ طويل في الدفاع عن الحقوق المدنية وملاحقة ترامب قانونياً.

كما أثار موقفه الأخير جدلاً في الجالية اليهودية بعد دعمه لمرشح اشتراكي مناهض لـ(إسرائيل) في انتخابات بلدية نيويورك.

تقاعُد نادلر يفتح الباب لمعركة خلافة في دائرة مانهاتن الثانية عشرة، في واحدة من أكثر الدوائر نفوذاً في الولايات المتحدة

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة