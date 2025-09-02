أقدم نائب يهودي في الكونغرس الأمريكي يستقيل ويهاجم (إسرائيل): "سأسعى لحظر بيع الأسلحة"

ترجمة عبد الله الزطمة

أعلن جيري نادلر (78 عامًا)، أقدم ممثل يهودي في الكونغرس الأمريكي وأحد أبرز المؤيدين لـ(إسرائيل) منذ 1992، أنه لن يترشح لولاية جديدة في انتخابات التجديد النصفي المقررة نوفمبر 2026، منهياً مسيرة سياسية دامت 34 عامًا.

ووجه نادلر انتقادات حادة لـ(إسرائيل)، مؤكداً ارتكابها جرائم حرب في غزة، وقال: "لم أعد قادرًا على الدفاع عما تفعله".

وحسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت" اليوم الثلاثاء، فإنه خلال الفترة المتبقية من ولايته، سيعمل نادلر على فرض حظر على بيع الأسلحة الهجومية إلى "الجيش الإسرائيلي"، مع الحفاظ على التمويل للدفاعات مثل نظام "القبة الحديدية".

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر متصاعد بسبب حرب غزة، وتوافق مع موقفه الانتقادي المستمر لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي وصفه سابقًا بـ"أسوأ قائد في تاريخ الشعب اليهودي".

ويعد نادلر من أبرز قادة الحزب الديمقراطي في نيويورك، وله تاريخ طويل في الدفاع عن الحقوق المدنية وملاحقة ترامب قانونياً.

كما أثار موقفه الأخير جدلاً في الجالية اليهودية بعد دعمه لمرشح اشتراكي مناهض لـ(إسرائيل) في انتخابات بلدية نيويورك.



تقاعُد نادلر يفتح الباب لمعركة خلافة في دائرة مانهاتن الثانية عشرة، في واحدة من أكثر الدوائر نفوذاً في الولايات المتحدة

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين