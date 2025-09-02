الأونروا: "إسرائيل" تجبر سكان غزَّة على ترك منازلهم وتُفاقم المعاناة الإنسانيَّة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن سكان قطاع غزة يجبرون مرارًا وتكرارًا على ترك منازلهم وسط قصف متواصل وأوامر تهجير تصدرها "إسرائيل".

وشددت "الأونروا" على ضرورة إعادة فتح منافذ المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن القطاع، لضمان وصول الدعم للمحتاجين ومواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

ومن جهته، أكد االمكتب الإعلامي الحكومي في غز أن العجز في الإيواء تجاوز 96%، موضحاً أن جنوب القطاع غير قادر على استيعاب نحو 1.3 مليون مهجّر قسرياً.

وذكر البيان أن الاحتلال لم يسمح إلا بإدخال نحو 10 آلاف خيمة فقط، أي ما يعادل 4% من الاحتياجات الفعلية المقدّرة بـ250 ألف خيمة وكرفان.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على دخول مستلزمات الإيواء، في وقت يسيطر فيه عسكرياً على 77% من مساحة القطاع، مما يجعل أي نزوح جديد "شبه مستحيل ويهدد حياة المدنيين".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة "الإسرائيلية" 63 ألفا و557 قتيلا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.