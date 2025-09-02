فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصِّحَّة بغزَّة: 185حالة وفاة بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس

ترامب: نفوذ (إسرائيل) في واشنطن تراجع.. "لم يعودوا يخشون انتقادها"

صراع الزعامة في معسكر المعارضة: لابيد يصعّد الخطاب وبينيت يتحرك بصمت

ألبانيزي: "إسرائيل" قتلت من الصحفيين منذ بدء الإبادة على غزَّة أكثر مما قُتل بالحربين العالميتين

اقتحامات متواصلة واعتقالاتٌ واسعة في الضفة الغربية

بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وفرض "عقوبات صارمة" على "إسرائيل"

7 إصابات برصاص الاحتلال جنوبي طوباس

تحت نار الإبادة.. أهالي غزة يتشبثون بمنازلهم ومناطق سكنهم

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 2 سبتمبر 2025

"كمائن الليل".. المقاومة تزرع الرعب في صفوف جنود الاحتلال

صحيفةٌ عبرية تكشف: القتال أصبح أكثر تعقيدًا في غزَّة وحماس طوَّرت تكتيكات القتال فوق الأرض وتحتها

02 سبتمبر 2025 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
...
صحيفةٌ عبرية تكشف: القتال أصبح أكثر تعقيدًا في غزَّة وحماس طوَّرت تكتيكات القتال فوق الأرض وتحتها
ترجمة عبد الله الزطمة

بدأ صباح اليوم (الثلاثاء) توجه نحو 60 ألف جندي احتياطي "إسرائيلي" إلى الخدمة، لينضموا إلى 70 ألفًا آخرين تم تمديد خدمتهم ضمن الاستعدادات لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" اليوم الثلاثاء، فإن تقديرات عسكرية تشير إلى أن القتال سيكون أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. فإلى جانب الكثافة السكانية العالية والبنية التحتية المعقدة فوق الأرض وتحتها، تواجه القوات استعدادات طويلة الأمد نفذتها حركة حماس، شملت زرع عبوات ناسفة، وتفخيخ مبانٍ وأنفاق، ونشر قناصة وفرق مضادة للدروع.

وبينما ظلت الأنفاق أحد أبرز التحديات في العمليات السابقة، ترى القيادة العسكرية أن الخطر الحقيقي هذه المرة يكمن في منظومة الكمائن والقناصة، والعبوات المزروعة.

وتشهد المؤسسة الأمنية خلافات مع المستوى السياسي، حيث تدعو القيادات العسكرية إلى استنفاد المسار التفاوضي قبل المضي قدمًا في العملية.

كما تتزايد التساؤلات في أوساط الجنود والضباط حول مآلات العملية وجدواها، في ظل التكرار المستمر للاجتياحات في مدن ومناطق كرفح وخان يونس وجباليا، والتي أعيد احتلالها مرات عديدة دون تحقيق حسم واضح. بعض الأحياء كحي الزيتون احتُلت سبع مرات، فيما توقفت الإحصاءات في جباليا بسبب تكرار العمليات.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #عربات جدعون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة