صحيفةٌ عبرية تكشف: القتال أصبح أكثر تعقيدًا في غزَّة وحماس طوَّرت تكتيكات القتال فوق الأرض وتحتها

ترجمة عبد الله الزطمة

بدأ صباح اليوم (الثلاثاء) توجه نحو 60 ألف جندي احتياطي "إسرائيلي" إلى الخدمة، لينضموا إلى 70 ألفًا آخرين تم تمديد خدمتهم ضمن الاستعدادات لعملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.

ووفق ما نشر موقع "معاريف" اليوم الثلاثاء، فإن تقديرات عسكرية تشير إلى أن القتال سيكون أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى. فإلى جانب الكثافة السكانية العالية والبنية التحتية المعقدة فوق الأرض وتحتها، تواجه القوات استعدادات طويلة الأمد نفذتها حركة حماس، شملت زرع عبوات ناسفة، وتفخيخ مبانٍ وأنفاق، ونشر قناصة وفرق مضادة للدروع.

وبينما ظلت الأنفاق أحد أبرز التحديات في العمليات السابقة، ترى القيادة العسكرية أن الخطر الحقيقي هذه المرة يكمن في منظومة الكمائن والقناصة، والعبوات المزروعة.

وتشهد المؤسسة الأمنية خلافات مع المستوى السياسي، حيث تدعو القيادات العسكرية إلى استنفاد المسار التفاوضي قبل المضي قدمًا في العملية.

كما تتزايد التساؤلات في أوساط الجنود والضباط حول مآلات العملية وجدواها، في ظل التكرار المستمر للاجتياحات في مدن ومناطق كرفح وخان يونس وجباليا، والتي أعيد احتلالها مرات عديدة دون تحقيق حسم واضح. بعض الأحياء كحي الزيتون احتُلت سبع مرات، فيما توقفت الإحصاءات في جباليا بسبب تكرار العمليات.

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين