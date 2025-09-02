الصِّحَّة بغزَّة: 185حالة وفاة بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس

أكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في القطاع، مشيرةً إلى تسجيل 185حالة وفاة بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس وهو العدد الأكبر منذ أشهر.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، أنَّ 70 حالة وفاة منهم 12 طفل سُجلوا في غزة منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC أن قطاع غزة منطقة مجاعة.

وقالت، إنَّ "43 ألف طفل دون سن 5 سنوات وأكثر من 55 الف سيدة حامل ومرضع يُعانون من سوء التغذية".

وأضافت، أنَّ "%67 من الحوامل يُعانين من فقر الدم وهي النسبة الأخطر منذ سنوات".

وحذرت وزارة الصحة من خطورة المؤشرات الراهنة ومحدودية الاستجابة الطارئة مع نقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وفي وقت سابق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي أنّ الاحتلال "الإسرائيلي" يستمر في حصاره على قطاع غزة بإغلاق المعابر بشكل كامل منذ أكثر من ستة أشهر متواصلة، مانعاً دخول 430 صنفاً من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والمُجوّعون.

وتابع: "إلى جانب حرمان السكان المدنيين من مئات الأصناف الأخرى، يحظر الاحتلال إدخال قائمة من المواد الغذائية الحيوية، أبرزها "بيض المائدة، واللحوم الحمراء، واللحوم البيضاء، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والفواكه، والخضروات، والمكملات الغذائية، إضافة إلى عشرات الأصناف الأخرى مثل المكسرات أو المدعمات التي تحتاجها السيدات الحامل والمرضى.

وأشار إلى أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، وسط انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين