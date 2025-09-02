ترامب: نفوذ (إسرائيل) في واشنطن تراجع.. "لم يعودوا يخشون انتقادها"

فلسطين أون لاين

02 سبتمبر 2025 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
ترجمة عبد الله الزطمة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: إن اللوبي الإسرائيلي فقد جزءًا كبيرًا من نفوذه في واشنطن، مؤكدًا أن (إسرائيل) لم تعد تحظى بالدعم المطلق الذي كانت تتمتع به سابقًا في الكونغرس.

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا ديلي كولر"، أشار ترامب إلى تغيرات لافتة في المشهد السياسي الأميركي تجاه (إسرائيل)، قائلًا: "في السابق، لم يكن أحد يجرؤ على انتقاد (إسرائيل)، أما اليوم فالوضع تغيّر بالكامل"، مضيفًا أن هذا التراجع يعود جزئيًا إلى صعود شخصيات مثل ألكسندريا أوكاسيو كورتيز داخل الكونغرس.

وبحسب استطلاع رأي أجراه مركز "بيو" في مارس الماضي، فإن نصف الجمهوريين تحت سن الخمسين باتوا يحملون مواقف سلبية تجاه (إسرائيل)، مقارنة بـ35% فقط في عام 2022. وأكد ترامب أن هذا التوجه يعكس "نهاية الدعم غير المشروط لـ(إسرائيل) داخل الكونغرس"، على حد وصفه.

وأضاف: "قبل عشرين عامًا، كانت (إسرائيل) تمتلك أقوى جماعة ضغط في الكونغرس. اليوم، الأمور مختلفة تمامًا... وهذا مفاجئ".

كما انتقد ترامب الأداء الإعلامي الإسرائيلي عقب حرب غزة، مشيرًا إلى أن (إسرائيل) "قد تربح في الميدان، لكنها تخسر معركة الرأي العام".

تأتي تصريحات ترامب في وقت تواجه فيه (إسرائيل) انتقادات متزايدة حتى من داخل الحزب الجمهوري، إذ اتهمت نائبة جمهورية من جورجيا، تُعد من أبرز أنصار ترامب، (إسرائيل) بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

وكان ستيف بانون، حليف ترامب البارز، قد صرّح في وقت سابق أن (إسرائيل): "لم تعد حليفًا موثوقًا للولايات المتحدة"، متهمًا حكومة نتنياهو بأنها "غير جديرة بالثقة"

المصدر / ترجمة فلسطين اون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #دعم أمريكا لإسرائيل

