ألبانيزي: "إسرائيل" قتلت من الصحفيين منذ بدء الإبادة على غزَّة أكثر مما قُتل بالحربين العالميتين

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، إن "إسرائيل" قتلت من الصحفيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر مما قُتل في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وتشن "إسرائيل" حربًا ممنهجة -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- ضد الصحفيين في غزة ضمن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال وقد راح ضحيتها 247 صحفيا، وفقًا لتقرير المكتب الإعلامي الحكومي.

وغطت العديد من الصحف المطبوعة صفحاتها الأولى باللون الأسود، في حين أطلقت وسائل إعلام إلكترونية لافتات تضامنية، وعرضت قنوات تلفزيونية مقاطع مرئية، وبثّت إذاعات رسائل صوتية، ضمن حملة دولية نظمتها مؤسستا "مراسلون بلا حدود" و"أفاز" (Avaaz) لدعم الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة وإدانة الجرائم الإسرائيلية بحقهم.

الحملة أطلقت تحذيرًا عاجلًا جاء فيه: "بهذا المعدل لقتل الصحفيين على يد الجيش الإسرائيلي، لن يتبقى قريبًا أحد لتغطية أخبار غزة وإبلاغ العالم بما يجري"، وانضمت إليها 257 وسيلة إعلامية من أكثر من 50 دولة.

ودعت المنظمتان إلى حماية الصحفيين الفلسطينيين وإجلائهم بشكل عاجل إذا رغبوا في مغادرة القطاع، ووقف الإفلات من العقاب الذي تنعم به "إسرائيل" على ارتكابها جرائم ضد الصحافة، مع ضمان حرية الوصول للصحفيين الدوليين إلى غزة.

وشاركت العديد من الصحف العالمية في الحملة، مثل صحيفة الغارديان البريطانية، التي خصصت افتتاحيتها للحديث عن مقتلة الصحفيين، مؤكدة أن "إسرائيل" تسعى لمنع العالم من رؤية ما يحدث في غزة، وأن الحرب الحالية تعد الأكثر فتكًا بالإعلام في التاريخ الحديث.

كما نشرت أسماء الصحفيين الشهداء لتذكير العالم بتضحياتهم، بعد أن عملوا في ظروف قاسية من الجوع والإرهاق لنقل الحقائق.

