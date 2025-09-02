اقتحامات متواصلة واعتقالاتٌ واسعة في الضفة الغربية

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددًا من المواطنين، بينهم قيادات محلية وأسرى محررون.

ففي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا شرق طولكرم، بمشاركة جرافة عسكرية وكلاب بوليسية، وداهمت عشرات المنازل والمحال التجارية بعد خلع أبوابها وتفتيشها، ما أدى إلى تدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية، واعتقلت خلال الاقتحام الشيخ ثائر النجار.

أما في محافظة جنين، ففي بلدة اليامون غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شريف بشير، إضافة إلى الفتيين زين علي محمد شريف سمودي ومصطفى حمزة مصطفى عبد المالك سمودي، عقب اقتحام عدة منازل.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية الخليل الأستاذ تيسير أبو سنينة بعد مداهمة منزله في منطقة الصاحب وتفتيشه، كما اعتقلت الأسير المحرر يزن أبو قبيطة من بلدة يطا جنوب الخليل.

بينما في محافظة رام الله، ففي قرية اللبن الغربي غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أبو عليان (26 عاماً)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد أحمد الجعفري (27 عاماً) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، عقب اقتحام منزل ذويه.

وفي محافظة قلقيلية، في بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ حسن كمال شواهنة، والشاب فايق عودة، فيما سجلت مواجهات مع الأهالي.

أما في محافظة القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين هيثم العباسي وأنس العباسي من حي رأس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد اقتحام منازلهم فجراً.

بينما في محافظة نابلس، نفذت قوات الاحتلال اقتحامات متزامنة لعدة بلدات في محافظة نابلس، شملت:

كفر قليل: اعتقال خمسة مواطنين وهم: أحمد عامر، ثائر منصور أبو كرم، ساهر باسم عبد اللطيف، وائل عدلي عادل عامر، يوسف حسن ياسين دياب.

تل جنوب غرب نابلس: اعتقال الشابين ضياء ياسر طالب حمد ونصر الدين عبد الناصر عصيدة.

عصيرة الشمالية: اعتقال الشاب عز الدين سوالمة.

قصرة جنوب نابلس: اعتقال خمسة شبان هم: محمد فادي عبد الله، نور عبد الإله أبو ريدة، حمزة حج علي، أمير جواد جميل، أحمد سائد حسن.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى