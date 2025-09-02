تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 2 سبتمبر 2025

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، استقراراً في درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم حاراً نسبياً إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفاً مساءً يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال صباحاً وليلاً وترتفع نسب الرطوبة

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأجواء نهارًا: صيفية عادية حارة.

الأجواء ليلًا: لطيفة تميل للبرودة.

الرياح: خفيفة.

والله تعالى أعلى وأعلم

المصدر / فلسطين أون لاين