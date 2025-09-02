فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اقتحامات متواصلة واعتقالاتٌ واسعة في الضفة الغربية

بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين وفرض "عقوبات صارمة" على "إسرائيل"

7 إصابات برصاص الاحتلال جنوبي طوباس

تحت نار الإبادة.. أهالي غزة يتشبثون بمنازلهم ومناطق سكنهم

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 2 سبتمبر 2025

"كمائن الليل".. المقاومة تزرع الرعب في صفوف جنود الاحتلال

نتنياهو يتجاهل "صفقة الوسطاء" ويواصل إبادة غزة

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في فلسطين اليوم 2 سبتمبر 2025

الإبادة الجماعية في يومها الـ 697.. عشرات الشُّهداء في مجازر الاحتلال الدَّامية على غزَّة

آخر التطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعية على غزَّة تدخل يومها الـ 696

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 2 سبتمبر 2025

02 سبتمبر 2025 . الساعة 09:30 بتوقيت القدس
...
تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين اليوم 2 سبتمبر 2025

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، استقراراً في درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

 تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم حاراً نسبياً إلى حار خلال ساعات النهار ولطيفاً مساءً يميل قليلاً للبرودة فوق أعالي الجبال صباحاً وليلاً وترتفع نسب الرطوبة

 أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

 الأجواء نهارًا: صيفية عادية حارة.

 الأجواء ليلًا: لطيفة تميل للبرودة.

 الرياح: خفيفة.

والله تعالى أعلى وأعلم

المصدر / فلسطين أون لاين
#طقس فلسطين #الحالة الجوية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة