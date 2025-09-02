الإبادة الجماعية في يومها الـ 697.. عشرات الشُّهداء في مجازر الاحتلال الدَّامية على غزَّة

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ697 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.



وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 11,426 شهيدًا و 48,619 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 63,557 شهيدًا و 160,660 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأكدت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، تسارع وتيرة التداعيات الكارثية للمجاعة في القطاع، مشيرةً إلى تسجيل 185حالة وفاة بسبب سوء التغذية خلال شهر أغسطس وهو العدد الأكبر منذ أشهر.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، أنَّ 70 حالة وفاة منهم 12 طفل سُجلوا في غزة منذ إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC أن قطاع غزة منطقة مجاعة.

وقالت، إنَّ "43 ألف طفل دون سن 5 سنوات وأكثر من 55 الف سيدة حامل ومرضع يُعانون من سوء التغذية".

وأضافت، أنَّ "%67 من الحوامل يُعانين من فقر الدم وهي النسبة الأخطر منذ سنوات".

وحذرت وزارة الصحة من خطورة المؤشرات الراهنة ومحدودية الاستجابة الطارئة مع نقص الإمدادات الغذائية والطبية.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة

ارتقى 3 شهداء على الأقل وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال "تكية" طعام خيرية قرب دوار الـ17 جنوب غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بارتقاء 9 شهداء وإصابة آخرين نتيجة استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات قرب جسر وادي غزة جنوب محور "نتساريم" وسط قطاع غزة.

وارتقى 13 شهيدًا في مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال بحق عائلة "طليب" بالقرب من ملعب الوحدة في تل الهوا جنوب غرب المدينة.

وعُرف من أسماء شهداء مجزرة تل الهوا جنوبي مدينة غزة كل من: غدير محمد طليب، ماجدة فؤاد طيب، نسيم نادر طليب، وسيم نادر طليب، دلال نادر طليب، أسيل نادر طليب، حسام فورة، وابنتيه: سارة وملك فورة.

وارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال المدفعي تجاه منازل المواطنين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

واحترقت خيام النازحين محيط سوق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة بعد إسقاط الاحتلال قنابل إنارة حارقة عليها، فيما أطلقت مسيرات الاحتلال نيرانها على المنازل والخيام في حي الرمال بمدينة غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في محيط جسر وادي غزة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال منطقة الزرقا شرقي حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، فيما فجر "روبوت" شرق بركة الشيخ رضوان.

وأطلقت آليات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين شمالي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين