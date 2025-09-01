تأجيل انطلاق "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلن "أسطول الصمود العالمي"، اليوم الإثنين، عن تأجيل انطلاق سفنه المخصصة لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، بسبب سوء الأحوال الجوية في البحر المتوسط.

وأوضح الأسطول في بيان صحافي، أنه "نظراً لظروف الطقس غير الآمنة، أجرينا تجربة بحرية ثم عدنا إلى الميناء بانتظار مرور العاصفة"، مؤكداً أن قرار التأجيل جاء لتجنب المخاطر المحتملة على القوارب الصغيرة وإعطاء الأولوية لسلامة جميع المشاركين.

وأشار البيان إلى أن الأسطول واجه رياحاً عاتية تجاوزت سرعتها 30 عقدة، وحالة من عدم استقرار البحر، ما حال دون استكمال الرحلة في موعدها.

وكانت نحو 20 سفينة قد انطلقت أمس الأحد من ميناء برشلونة الإسباني ضمن "أسطول الصمود العالمي"، بمشاركة آلاف الناشطين من 44 دولة، حيث يضم الأسطول ائتلاف "أسطول الحرية"، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

ويخطط القائمون على المبادرة إلى الانطلاق مجدداً من تونس يوم الخميس المقبل، بعد أن بدأت الرحلة من إسبانيا أمس الأحد، في محاولة جديدة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ سنوات.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 63 ألفا و459 شهيدًا، و160 ألفا و256 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 339 فلسطينيا بينهم 124 طفلا، حتى الأحد.