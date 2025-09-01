عشائر الخليل ترفض مخطط (إسرائيل) لفصل المدينة عن الضفة الغربيَّة

وكالات/ فلسطين أون لاين

رفضت عشائر فلسطينية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، مخططًا إسرائيليًا يهدف لفصل المحافظة عن سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية وتسليمها لحكم العشائر المحلية.

وجاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمت أمام مقر محافظة الخليل بدعوة من العشائر والفصائل الفلسطينية، ردًا على تصريحات إسرائيلية تتحدث عن إنشاء إمارة منفصلة في المدينة.

وخلال الوقفة، شدد شيوخ العشائر على رفض المخطط، مؤكّدين تمسّكهم بالوحدة الوطنية وحقهم في البقاء جزءًا من الدولة الفلسطينية. وقال محافظ الخليل خالد دودين إن "الخليل التي قدمت آلاف الشهداء والجرحى والأسرى لن تبيع دماء ومعاناة أولادها ولن تقبل بفصلها عن الوطن"، داعيًا إلى رص الصفوف لمواجهة المخططات الإسرائيلية وإفشال المؤامرات.

قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيبحث خطة لفصل مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية عن نفوذ السلطة الفلسطينية، وإنشاء ما يشبه "إمارة عشائرية" في المنطقة، في خطوة وصفت بأنها رد على توجه عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطين.

وبحسب قناة إسرائيل 24، فإن نتنياهو سيعقد اجتماعا في ديوانه لمناقشة مبادرة وزير الاقتصاد نير بركات، بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين أمنيين، لبحث إمكانية استبدال قيادة السلطة في الخليل بعشائر محلية تدير الكيان الجديد، على أن يعترف بإسرائيل "كدولة يهودية" وينضم إلى اتفاقيات أبراهام للتطبيع.

وأشارت القناة إلى معارضة جهاز الأمن العام (شاباك) للخطة، باعتبار أن السلطة الفلسطينية ما زالت طرفا مهما في مكافحة الأنشطة المسلحة بالضفة، محذرا من أن هذه الخطوة قد تقوّض فكرة إقامة دولة فلسطينية موحدة تحت إدارة السلطة.

ويأتي هذا المخطط في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ عقود ورفضه الانسحاب وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل حرب 1967 وعاصمتها القدس.

وفي الوقت نفسه، تستمر إسرائيل بدعم أمريكي في تنفيذ حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن استشهاد أكثر من 63 ألف فلسطيني وإصابة 160 ألفًا آخرين، واستشهاد 348 فلسطينيًا نتيجة المجاعة، بينهم 127 طفلاً.

كما تشن إسرائيل هجمات عسكرية على الضفة الغربية، خلّفت استشهاد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيًا وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 18 ألفًا و500 فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / وكالات