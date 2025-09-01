صحيفة عبريَّة: مقاتلو القسام يرمّمون أنفاقهم لمواجهة الجيش بغزة

متابعة/ فلسطين أون لاين

نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤولين عسكريين أن مقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعادوا ترميم أنفاق القتال في مناطق نشط فيها الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.

وأوضح ضابط إسرائيلي للقناة أن المقاتلين تمكنوا من إعادة تأهيل ما بين 15 و20 بالمئة من أنفاق القتال، مشيرًا إلى أن خلايا من القسام أطلقت النار على القوات الإسرائيلية من فتحات أنفاق سبق الإعلان عن تدميرها، وشنّت هجمات أكثر من عشر مرات من أنفاق "تم التعامل معها سابقًا".

وأكدت تقارير إسرائيلية وأميركية صعوبات الجيش الإسرائيلي في تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة، التي بدأت بمراحل أولى في أحياء الزيتون والصبرة والشجاعية جنوب وشرق المدينة، وكذلك في جباليا شمال القطاع.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن "شبكة أنفاق حماس أكثر تعقيدًا مما توقعنا"، وإن الجيش "يجهل العدد الحقيقي لقوات حماس في المدينة".

كما ذكرت صحيفة هآرتس أن الجيش حذّر الحكومة من أن "تدمير مدينة غزة فوق الأرض وتحتها، كما حدث في بيت حانون شمال القطاع، سيستغرق أكثر من عام".