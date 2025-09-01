استشهاد أقدم مدير نادي رياضيّ في غزَّة بقصف إسرائيليّ

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهاد مدير نادي غزة الرياضي لؤي استيتية أثناء محاولته الحصول على مساعدات بشمال قطاع غزة.

واستشهد استيتية (46 عامًا) لاعب كرة اليد السابق، الأحد، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات في منطقة محور زكيم شمال غرب مدينة غزة.

وكان استيتية عضوا بالهيئة الإدارية لنادي غزة الرياضي خلال السنوات الأخيرة، قبل تسلّمه منصب المدير الإداري، كما كان لاعبا سابقا بفريق كرة اليد الأول لعميد الأندية الفلسطينية وحارس مرمى مميّزا.

وقد نعى نادي غزة الرياضي، في بيان، مديره الإداري عبر الصفحة الرسمية للنادي على فيسبوك.

والثلاثاء، قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، إن "الرياضة الفلسطينية تعيش كارثة غير مسبوقة بعد فقدها 774 شهيدا جراء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضاف: "من بين هؤلاء، 355 من لاعبي كرة القدم، و277 من الاتحادات الرياضية، و142 شهيدا من الكشافة الفلسطينية، إضافة إلى 119 مفقودا"، كما بلغ عدد شهداء الإعلام الرياضي 15 شهيدا.

ويأتي استهداف الرياضيين الفلسطينيين في سياق إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 63 ألفا و557 شهيدًا، و160 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 348 فلسطينيا بينهم 127 طفلا.