الأورومتوسطي: الاحتلال يدمر يوميًا بـ"الروبوتات المفخَّخة" 300 وحدة سكنية في بلدة جباليا ومدينة غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنَّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يدمر يوميًا بالعربات المفخخة نحو 300 وحدة سكنية في بلدة جباليا ومدينة غزة.

وأوضح الأورومتوسطي، أن الاحتلال ضاعف منذ الجمعة الماضية استخدام العربات المفخخة لتصل إلى 15 عربة في اليوم الواحد تحمل نحو 100 طن من المتفجرات، مشيرًا إلى أنَّ نسف المربعات السكنية يجري بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة تحقيقًا للهدف المعلن بتدمير مدينة غزة وتهجير سكّانها.

وأشار إلى أنَّ جيش الاحتلال دمّر معظم المنازل والبنى التحتية في منطقتي جباليا البلد والنزلة ويزحف بالتدمير الشامل نحو قلب مدينة غزة من محاورها الجنوبية والشرقية والشمالية.

وأضاف، أنَّ "تقييماتنا تشير إلى أنّ كل عربة مفخخة كفيلة بتدمير نحو 20 وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي بالغ".

ولفت المرصد الحقوقي إلى أنَّ استمرار وتيرة التدمير الحالية يعني خسارة مئات آلاف الأشخاص لمنازلهم وأماكن إيوائهم وإجبارهم على النزوح مرة أخرى في ظروف مستحيلة.

وذكر أنَّ التأثير الكارثي للعربات المفخخة لا يقتصر على التدمير المادي بل يتعداه إلى استخدام منهجي للإرهاب النفسي ضد المدنيين، مؤكدًا أنَّ3 الاحتلال يتعمد تفجير معظم تلك المفخخات في ساعات متأخرة من الليل أو الفجر لإشاعة أقصى درجات الرعب والفزع بين المدنيين وتحويل حياتهم إلى حالة دائمة من الرعب وانعدام الأمان.

ونوَّه إلى أنَّ الاستخدام المنهجي للعربات المفخخة لتدمير الأحياء السكنية وحرمان المدنيين من منازلهم وشروط بقائهم يحوّلها إلى أداة مباشرة لارتكاب فعل إبادة جماعية.

وشدد الأورومتوسطي على أنَّ تقاعس المجتمع الدولي والتواطؤ الفاضح مكّن "إسرائيل" من المضي في جريمة تدمير مدينة غزة دون حتى محاولة التذرّع بمبررات قانونية لإضفاء الشرعية عليها.

