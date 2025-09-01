فلسطين أون لاين

الدقران يُحذِّر: مستشفيات قطاع غزَّة على حافة الانهيار

الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

رصاصة ودم ونجاة.. الغزي الغندور يروي فصلاً من وجع غزة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويؤدُّون طقوسًا تلمودية

"حماس" تدعو منظمات إقليمية ودولية للتَّحرُّك لوقف جرائم الإبادة على غزَّة

خبير عسكري لـ"فلسطين أون لاين": "الروبوتات المفخخة" تكشف مأزق الاحتلال وتحول غزة إلى ساحة إبادة

الاحتلال يقصف مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ14 منذ بدء الإبادة الجماعيَّة

وثيقة سرية مُسرَّبة تفضح فشل الاحتلال في عملية "عربات جدعون".. "ارتكبوا كلَّ خطأ ممكنٍ!"

القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدفُ سفينةً نفطيَّة للاحتلال في البحر الأحمر

الأونروا: الوضع الإنساني بغزة وصل ما بعد الكارثة

وزارة التربية والتعليم العالي تُعلن عن التسجيل الإلكتروني لامتحانات التوجيهي 2024 عبر منصة "Wise"

01 سبتمبر 2025 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
وزارة التربية والتعليم العالي تُعلن عن التسجيل الإلكتروني لامتحانات التوجيهي 2024 عبر منصة "Wise"

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن بدء التسجيل الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2024 (توجيهي 2006) عبر منصة "Wise". ويشمل هذا التسجيل الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات العام الماضي 2023.

مواعيد هامة وتفاصيل التسجيل

يبدأ التسجيل وإنشاء الحساب على التطبيق من يوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025 ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025. وللتأكد من جاهزية النظام، سيكون هناك امتحان تجريبي موحد لجميع فروع الثانوية العامة، ويُعقد يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025. هذا الامتحان التجريبي سيكون متاحًا فقط للطلاب الذين قاموا بإنشاء كلمة مرور خاصة بهم عبر التطبيق.

تعليمات هامة للامتحان الإلكتروني

تُشدد الوزارة على أهمية الالتزام بالتعليمات التالية أثناء الامتحان الإلكتروني:

- الاستمرارية: التطبيق يعمل حتى في حال انقطاع الإنترنت. يجب على الطلاب الاستمرار في تقديم الامتحان.

- المزامنة التلقائية: عند عودة خدمة الإنترنت، يقوم التطبيق بمزامنة الإجابات ورفعها بشكل تلقائي.

- استئناف الامتحان: إذا قام الطالب بإغلاق التطبيق، يمكنه إعادة تشغيله واستكمال الامتحان من حيث توقف.

- قوانين صارمة: يُمنع منعًا باتًا وجود أي شخص بالقرب من الطالب أو التواصل معه بأي طريقة خلال فترة الامتحان.

- المسؤولية الكاملة: يتحمل الطالب المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة لتعليمات الامتحان الإلكتروني، وسيؤدي أي خرق لهذه التعليمات إلى حرمانه من نتيجة امتحانات هذا العام.

تنويه هام

تدعو الوزارة جميع الطلبة إلى قراءة التعليمات بعناية والالتزام بها لضمان سلاسة عملية الامتحان. هناك طرق للمراقبة عبر التطبيق، وأي مخالفة سيتم رصدها قد تؤثر على النتيجة النهائية للطالب.

