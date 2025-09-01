وزارة التربية والتعليم العالي تُعلن عن التسجيل الإلكتروني لامتحانات التوجيهي 2024 عبر منصة "Wise"

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن بدء التسجيل الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2024 (توجيهي 2006) عبر منصة "Wise". ويشمل هذا التسجيل الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات العام الماضي 2023.

مواعيد هامة وتفاصيل التسجيل

يبدأ التسجيل وإنشاء الحساب على التطبيق من يوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025 ويستمر حتى يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025. وللتأكد من جاهزية النظام، سيكون هناك امتحان تجريبي موحد لجميع فروع الثانوية العامة، ويُعقد يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025. هذا الامتحان التجريبي سيكون متاحًا فقط للطلاب الذين قاموا بإنشاء كلمة مرور خاصة بهم عبر التطبيق.

تعليمات هامة للامتحان الإلكتروني

تُشدد الوزارة على أهمية الالتزام بالتعليمات التالية أثناء الامتحان الإلكتروني:

- الاستمرارية: التطبيق يعمل حتى في حال انقطاع الإنترنت. يجب على الطلاب الاستمرار في تقديم الامتحان.

- المزامنة التلقائية: عند عودة خدمة الإنترنت، يقوم التطبيق بمزامنة الإجابات ورفعها بشكل تلقائي.

- استئناف الامتحان: إذا قام الطالب بإغلاق التطبيق، يمكنه إعادة تشغيله واستكمال الامتحان من حيث توقف.

- قوانين صارمة: يُمنع منعًا باتًا وجود أي شخص بالقرب من الطالب أو التواصل معه بأي طريقة خلال فترة الامتحان.

- المسؤولية الكاملة: يتحمل الطالب المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة لتعليمات الامتحان الإلكتروني، وسيؤدي أي خرق لهذه التعليمات إلى حرمانه من نتيجة امتحانات هذا العام.

تنويه هام

تدعو الوزارة جميع الطلبة إلى قراءة التعليمات بعناية والالتزام بها لضمان سلاسة عملية الامتحان. هناك طرق للمراقبة عبر التطبيق، وأي مخالفة سيتم رصدها قد تؤثر على النتيجة النهائية للطالب.





المصدر / فلسطين أون لاين