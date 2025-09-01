الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الاثنين، 5 مواطنين من محافظات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتين شرق المدينة واعتقلت الشاب يزن فؤاد جرابعة (19 عاماً)، كما اعتقلت الشاب مجد طه التميمي من قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وائل عياش بعد اقتحام منزله في المدينة.

أما في محافظة الخليل، فقد اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: إبراهيم سمير الشلالدة من بلدة سعير شمال شرق الخليل، ومحمد سلمان أبو شرخ من بلدة الظاهرية جنوباً.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى