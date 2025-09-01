وثيقة سرية مُسرَّبة تفضح فشل الاحتلال في عملية "عربات جدعون".. "ارتكبوا كلَّ خطأ ممكنٍ!"

كشفت "القناة 12" العبرية، تفاصيل وثيقة سرّية داخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أقرّت بفشل ما يُعرف بعملية "عربات جدعون"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ: "الوثيقة تقر بأن أهداف هذه العملية لم تتحقق بإخضاع حركة حماس وإعادة الأسرى".

وقالت القناة 12 العبرية، أمس الأحد، إنَّ "الوثيقة أكدت أن أحد أسباب الفشل هو عدم ملاءمة العمليات لأسلوب قتال حركة حماس"؛ فيما أقرّ المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" مطلع أيار/ مايو 2025 خطّة "عربات جدعون" بهدف تحقيق ما وصفه بـ"حسم عسكري وسياسي في غزة".

وأكدت الوثيقة أن "إسرائيل" ارتكبت كل خطأ ممكن لا سيما عدم تحديد وقت لعملية عربات جدعون، مشسرةً إلى أنَّ أحد أسباب فشل عربات غدعون هو التخطيط العشوائي للعملية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تقدّمها تدريجيا نحو مدينة غزة المحاصرة، على وقع عمليات قصف وتفجير واسعة للأحياء السكنية والمنازل، مرتكبة مجازر مروعة بحق المدنيين العزل. بينما أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، عن تنفيذ عمليات جديدة ضد قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، لا سيما في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأفادت كتائب القسام في بيان عبر قناتها الرسمية بمنصة "تيلغرام" بأنّها قد تمكنت أمس السبت، من استهداف دبابة "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في شارع 8 جنوب غرب حي الزيتون جنوب مدينة غزة.



في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام عبرية، مُتفرّقة، أن عددا من الجنود قد أصيبوا عقب استهداف دبابة "ميركفاه" بصاروخ مضاد للدروع في جباليا شمال قطاع غزة المحاصر، منوهة إلى أن المقاومة الفلسطينية أطلقت صواريخ مماثلة على مركبة "هامر" وجرافات عسكرية، ما استدعى تدخّل سلاح الجو.

المصدر / فلسطين أون لاين