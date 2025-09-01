القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تستهدفُ سفينةً نفطيَّة للاحتلال في البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفتْ خلالها سفينةً نفطية للاحتلال "الإسرائيلي" في البحر الأحمر.

وقالت القوات اليمنية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إنها تمكنت من استهداف سفينة (SCARLET RAY) النفطيةَ الإسرائيليةَ شماليَّ البحرِ الأحمر، بصاروخٍ باليستي، مشيرةً إلى أنَّ العملية أدت إلى إصابةِ السفينةِ بشكلٍ مباشر.

وتأتي العملية العسكرية للقوات اليمنية؛ انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ الأعزاءِ، ورداً على جرائمِ الإبادةِ الجماعيةِ وجرائمِ التجويعِ التي يقترفُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة، وتأكيدًا على استمرارِ حظرِ حركةِ الملاحةِ البحريةِ للعدوِّ الإسرائيليِّ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ.

وأكدت القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ استمرارَها في نصرةِ الشعبِ الفلسطينيِّ من خلال منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئِ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربيّ، وكذلكَ في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية على أهداف العدوِّ الإسرائيليِّ في فلسطينَ المحتلةِ.

وشددت على أنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ ورفع الحصار عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين