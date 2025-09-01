"حماس" تدعو منظمات إقليمية ودولية للتَّحرُّك لوقف جرائم الإبادة على غزَّة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ قصف الاحتلال مبنى العيادات الخارجية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح؛ جريمة حرب موصوفة، تهدف إلى تدمير ما تبقى من القطاع الطبي والمرافق المدنية في قطاع غزة.

ودعت "حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى التحرّك لوقف جرائم الإبادة الوحشية التي ترتكبها حكومة مجرم الحرب نتنياهو بحق شعبنا الفلسطيني ومقدّراته، والتدخّل لفرض الحماية للمدنيين والمستشفيات والمؤسسات العامة، والعمل على معاقبة هذا الكيان المارق بسبب انتهاكاته غير المسبوقة للأعراف والقوانين الدولية.

وارتكب الاحتلال فجر اليوم الاثنين، جريمة جديدة، عقب قصف طائراته الحربية خيمة للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وتحديداً قرب العيادة الخارجية بالمستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات مكان القصف وإلحاق أضرار مادية وتهديد حياة عشرات المرضى داخل المستشفى لخطر الموت بشكل مباشر.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين