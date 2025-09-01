آخر التطوُّرات.. حرب الإبادة الجماعية على غزَّة تدخل يومها الـ 696

دخلت حرب الإبادة الجماعيَّة التي يشنُّها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة يومها الـ696 أمعن خلالها في جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع ضد الأهالي، ما أدى لارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات ومقابر المجهولين وسجون الاحتلال تحت بند "الإخفاء القسري" عقب اختطافهم خلال الحرب البرية على القطاع.

وارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 63,371 شهيدا و159,835 إصابة بينهم 2218 شهيدا وأكثر من 16,434 من منتظري المساعدات بعد وصول 15 شهيدا و206 مصابين من المجوّعين إلى مستشفيات القطاع في آخر 24 ساعة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال فجر 80 روبوتا بين منازل المدنيين الفلسطينيين في القطاع خلال 3 أسابيع، ويتبع سياسة "الأرض المحروقة".

جاء ذلك وفق بيان له، بينما تشهد مناطق في مدينة غزة وشمالي القطاع، تصعيدا عسكريا إسرائيليا، وسط قصف جوي ومدفعي مكثف وعمليات نسف وتدمير ممنهج للأحياء السكنية، فيما ظلت عائلات فلسطينية عالقة في منازلها دون خدمات.

وأضاف المكتب: "يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم ممنهجة وخطيرة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ وفاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتتمثل هذه الجرائم في ملاحقة المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال والنساء".

وفي رصد "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره وارتكابه للمجازر الدامية في قطاع غزة.

ارتكب الاحتلال فجر اليوم الاثنين، جريمة جديدة، عقب قصف طائراته الحربية خيمة للنازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وتحديداً قرب العيادة الخارجية بالمستشفى، ما أدى إلى وقوع إصابات مكان القصف وإلحاق أضرار مادية وتهديد حياة عشرات المرضى داخل المستشفى لخطر الموت بشكل مباشر.

وارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية بالقرب من صيدلية الأسرى في شارع النفق بمدينة غزة.

وقصف الاحتلال الأحياء الشمالية الشرقية لمدينة غزة وحي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة، فيما فجّر الروبوتات المفخخة في جباليا النزلة ومنطقة الزرقاء وشرق بركة الشيخ رضوان.

وأفادت الخدمات الطبية-الإسعاف والطوارئ، بأن طواقمها تمكنت من انتشال إصابة طفلة من استهداف شقه بالقرب من دوار القوقه بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة دبابش محيط مفترق الغزالي بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 3 شهداء في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة جبر في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأصيب 8 مواطنين، أحدهم وصفت جراحه بالخطيرة جدا جراء قصف الاحتلال خيام للنازحين بالقرب من المؤن بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستشهد مواطن وأصيب عدد آخر، في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الكحلوت قرب ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

