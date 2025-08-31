7 إصابات واعتقال 3 مواطنين في هجوم لجيش الاحتلال ومستوطنيه جنوب الخليل

أصيب مواطن وزوجته، في هجوم للمستوطنين، مساء اليوم الأحد، على قرية خلة الضبع في مسافر يطا، فيما أصيب 6 مواطنين آخرين خلال اقتحام جيش الاحتلال مخيم الفوار جنوبي الخليل.

وقالت مصادر محلية إن 5 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار، جنوب الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى إلى إصابة خمسة مواطنين بالرصاص الحي، بينهم فتاة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقتين الجنوبية والشمالية من مدينة الخليل.

من جانب آخر، أفاد الناشط الإعلامي أسامة مخامرة، بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في القرية واعتدوا بالضرب على عدد منهم، ما أدى لإصابة المواطن سعود الدبابسة وزوجته برضوض تم علاجهما ميدانيا من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضاف أن المستوطنين احتجزوا عددا من أهالي القرية لبعض الوقت، قبل أن يعتقلوا ثلاثة منهم، هم: محمد بدوي الدبابسة، وعباس عدنان الدبابسة، وسليمان علي الدبابسة، كما سرقوا كمية من الأعلاف تعود ملكيتها للمواطن محمد بدوي دبابسة.

وبموازاة حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها شرقي القدس، حيث استشهد ما لا يقل عن 1016 فلسطينيا، وأصيب نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ بداية عام 2025، وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1,000 هجوم شنّه المستوطنون في 230 تجمعًا سكانيًا في شتّى أرجاء الضفة الغربية، وأسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بالممتلكات أو كلا الأمرين معًا، أكثر من 60 بالمائة منها في محافظات رام الله ونابلس والخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين