شهيد بقصف إسرائيليّ استهدف دراجة نارية في جنوب لبنان

استشهد شخص جرّاء قصف إسرائيليّ، استهدف مساء اليوم الأحد، دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا و ميفدون، جنوبيّ لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن "مسيّرة اسرائيليّة أغارت بصاروخ موجَّه، مستهدفة دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا وميفدون (قضاء النبطية)". وأكدت أن ذلك "أدّى إلى استشهاد مواطن".

وشنّت طائرات حربية إسرائيلية، في وقت سابق صباح اليوم، سلسلة غارات استهدفت أحراش قريتَي علي الطاهر وكفرتبنيت في قضاء النبطية بجنوب لبنان، ما أدى إلى اندلاع حرائق وأضرار بمنازل، دون وقوع إصابات.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "سلسلة غارات جوية (إسرائيلية) أشبه بزنار ناري استهدفت حرج علي الطاهر والدبشة في الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة النبطية الفوقا".

وتسبب ذلك وفق الوكالة، بتطاير الحجارة على طريق كفرتبنيت- الخردلي وقطعها، كما تضررت منازل في قرية النبطية الفوقا، ومحال تجارية في كفرتبنيت.

ولاحقا أضافت الوكالة، أن صاروخا إسرائيليا سقط على طريق درب القمر في ميفدون (بالنبطية) دون أن ينفجر، فيما تتابع الجهات المعنية الوضع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت أن "الغارات الجوية المعادية (الإسرائيلية) تستهدف هذه المنطقة وبشكل عنيف للمرة الثالثة خلال أقل من 3 أشهر".

وتسببت الغارات اليوم بأضرار مادية في الكثير من المنازل في النبطية الفوقا، حيث تحطم زجاج منازل ومحال تجارية ، فضلا عن تصدعات فيها، وفق الوكالة.

كما اندلعت حرائق كبيرة في حرج قرية علي الطاهر بسبب الغارات الإسرائيلية، وعملت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية (مستقلة) وكشافة الرسالة الإسلامية (أهلية) على محاصرتا وإخمادها.

وفي وقت سابق الأحد، قال جيش الاحتلال في بيان: "هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو قبل قليل بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان، ومن بينها بنى تحتية في موقع تابع لحزب الله في منطقة جبل شقيف".

وفي تشرين الأول، أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان، تحوّل في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، قبل التوصل الى اتفاق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

لكن إسرائيل تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتشن غارات على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، وتزعم أنها تستهدف مخازن أسلحة وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله"، كما لا تزال تحتل 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة.

المصدر / الأناضول