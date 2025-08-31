إعلام الأسرى: الاحتلال يمارس حرب تجويع تهدد حياة المعتقلين في سجونه

أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تمارس منذ 7 أكتوبر 2023 سياسة تجويع متعمّدة بحق الأسرى الفلسطينيين، وصلت في الشهور الأخيرة إلى حدّ المجاعة، في ظل غياب أي التزام بالمعايير الإنسانية الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن الأسرى لا يجدون ما يقتاتون عليه سوى كميات قليلة من الطعام، وسط رداءة شديدة في نوعيته، في وقت يعاني فيه المعتقلون من الهزال ونقص كبير في الأوزان وصل لدى البعض إلى النصف، نتيجة نقص المناعة وتدهور الوضع الصحي العام داخل السجون.

وأشار إلى أن ما يتم تقديمه من طعام لغرفة تضم 12 أسيرًا لا يكفي فردًا واحدًا، ما يشكّل تهديدًا مباشرًا لحياة الأسرى، ويؤدي إلى تفشي الأمراض وتفاقمها، في ظل غياب الرعاية الصحية ورفض إدارة السجون تقديم العلاج المناسب.

ولفت المكتب إلى أن جميع الأسرى المحرَّرين يُنقلون إلى المستشفيات فور الإفراج عنهم، قبل عودتهم إلى منازلهم، نظرًا لما يعانونه من ضعف شديد وهزال واضح، وانخفاض كبير في أوزانهم بسبب سياسة التجويع المستمرة.

وبيّن أن سياسة التجويع هذه ليست تصرفًا فرديًا أو قرارًا من مستوى أمني متدنٍّ، بل تأتي بتوجيهات مباشرة من وزراء في حكومة الاحتلال المتطرفة، الذين يدعون إلى تشديد ظروف الاعتقال، ويعتبرون الطعام المقدم للأسرى نوعًا من “الرفاهية” التي يجب وقفها.

وحذّر مكتب إعلام الأسرى من أن هذه السياسة تُعد خطرًا مباشرًا على حياة الأسرى، حيث تضعف مناعتهم وتُفقد أجسادهم القدرة على مقاومة الأمراض، لا سيما في ظل غياب الحد الأدنى من النظافة والظروف الصحية داخل السجون، ما يجعلها بيئة خصبة لتفشي الأوبئة والأمراض المزمنة.

وأضاف أن سياسة التجويع تسببت بشكل غير مباشر في استشهاد عدد من الأسرى خلال الفترة الماضية، نتيجة تدهور أوضاعهم الصحية وعدم توفر عناصر غذائية تقوّي أجسادهم، ما أدى إلى سرعة تفشي الأمراض ووفاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين