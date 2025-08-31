جامعة يونانية تنسحب من مؤتمر أوروبي بسبب مشاركة "إسرائيليين"

الأناضول/ فلسطين أون لاين

أعلنت جامعة "بانتايون" اليونانية للعلوم الاجتماعية والسياسية، سحب دعمها لمؤتمر الجمعية الأوروبية لعلم الجريمة (EUROCRIM 2025)، وذلك احتجاجا على مشاركة أكاديميين من جامعة إسرائيلية تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الجامعة، الأحد، أن القرار اتُخذ بالأغلبية، بعد استمرار الجامعة منذ عام 2021، في دعم المؤتمر المقرر عقده نسخته لهذا العام في أثينا بين 3 و6 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأشار البيان إلى أن الخطوة تأتي في ظل "تطورات مأساوية"، في إشارة إلى حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد أن جامعة "بانتايون" تمتلك تاريخًا طويلا في ترسيخ الأخلاقيات الأكاديمية، وحماية حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفاشية.

وشدد على عدم رغبة الجامعة في الوقت الراهن "بالتعاون مع مؤسسات تُشرعن بشكل مباشر أو غير مباشر السياسات الداعمة لجرائم الحرب".

وتابع: "في مثل هذا الوضع الدولي الحرج، لا معنى للحياد إزاء جرائم الحرب، وجامعة بانتايون تتحمل حدها الأدنى من المسؤولية عبر سحب دعمها للمؤتمر".

ونقل البيان عن عضو مجلس الجامعة، ديميتريس خريستوبولوس، قوله إن سحب الدعم جاء "احتجاجا على مشاركة عدد كبير من الأكاديميين من جامعة إسرائيلية تنشط في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن الجامعة الإسرائيلية هذه (لم يذكر اسمها)، تموّل أبحاثا تهدف إلى ترسيخ المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق (إسرائيل) معابر غزة كافة، ولا تسمح إلا بإدخال عدد ضئيل جدا من شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، ما زج بالقطاع في مجاعة متفاقمة أكدتها الأمم المتحدة.

وفي 23 أغسطس/ آب الجاري، أعلن مؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، التابع للأمم المتحدة، انتشار المجاعة بمحافظة غزة، مبينا أنها تؤثر حاليا على أكثر من نصف مليون إنسان، وأنها قد تمتد إلى مدينتي دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 شهيدًا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124 طفلا.

