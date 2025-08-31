السيد الحوثي: اغتيال الوزراء لن يثنينا عن نصرة فلسطين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكّد قائد حركة "أنصار الله" في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي، أنّ جريمة استهداف وزراء مدنيين في صنعاء "تضاف إلى سجل العدو الإسرائيلي الإجرامي"، مشيراً إلى أنّ قائمة الشهداء شملت شخصيات مدنية ورئيس الوزراء.

وقدّم الحوثي التعازي لأسر الشهداء والشعب اليمني، لافتاً إلى أنّ "إسرائيل ترتكب الجرائم نفسها بحق الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والعراقيين والإيرانيين"، وأنها "تجسّد نموذجاً للإجرام المتوحّش الذي يهدّد الأمة كلها".

وشدّد على أنّ الموقف اليمني تجاه القضية الفلسطينية "راسخ لا يقبل التراجع"، مؤكداً أنّ اليمن يخوض "معركة مقدسة ضد إسرائيل في كل المجالات: عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً وإعلامياً"، مشيراً إلى استمرار الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة وعمليات الحظر البحري دعماً لغزة.

وأضاف الحوثي أنّ الشعب اليمني "وَطّن نفسه على التضحية في سبيل الله، وأن المصلحة الحقيقية تكمن في الموقف الحر الرافض للاستسلام للمخطط الصهيوني"، معتبراً أنّ "الخسارة الحقيقية هي نصيب من اختاروا الخضوع والتطبيع".

وختم بالتأكيد أنّ "الموقف الشعبي في اليمن قوي وراسخ، قائم على الثبات والعزّة الإيمانية، في مواجهة إسرائيل ومن يقف في صفها".

واستشهد رئيس حكومة المعين أحمد الرهوي وعدد من الوزراء خلال القصف الإسرائيلي على صنعاء الخميس، وهي أول مرة يتم فيها اغتيال قيادات في جماعة الحوثي منذ بدء الغارات الإسرائيلية على اليمن في يوليو/تموز 2024.

وقالت الجماعة -في بيان- إن الرهوي ورفاقه الوزراء "تم استهدافهم من قبل العدو الإسرائيلي المجرم الغادر في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها عصر يوم الخميس".

وأشار البيان إلى أن مسؤولين آخرين كانوا مشاركين في الورشة أصيبوا بجروح متوسطة وخطيرة وهم تحت الرعاية الصحية.

وتوعدت جماعة أنصار الله إسرائيل، إذ قال رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط "نعاهد الله والشعب وأسر الشهداء والجرحى أننا سنأخذ بالثأر، وسنواصل مسيرة البناء لقواتنا المسلحة والتطوير لقدراتها". وقال "إنه ينصح الشركات الموجودة في كيان الاحتلال بالمغادرة قبل فوات الأوان".

ويشن الحوثيون هجمات مستمرة على الاحتلال بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية متواصلة في غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل "إسرائيل"، بدعم أميركي مطلق، شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.

وأسفرت هذه الإبادة عن سقوط أكثر من 222 شهيدا وجريحا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا، منهم 124 طفلا.