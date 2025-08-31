القسام تعلن عن استهداف دبابة وجرافة للاحتلال جنوب حي الزيتون

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، استهداف دبابة "ميركافا" وجرافة عسكرية من نوع "D9"، في شارع 8 جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت الكتائب في بيان، إن مقاتليها استهدفوا السبت دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ"، وذلك في شارع 8 جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة.

وجاء إعلان القسام في وقت كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على أحياء مدينة غزة، منذ فجر الجمعة، تزامنا مع إعلانه المدينة "منطقة قتال خطيرة"، وذلك في تصعيد لإرغام الفلسطينيين المدنيين على إخلاء المدينة.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي بجروح متوسطة جراء إطلاق قذيفة مضادة للدروع على دبابة في جباليا، شمال قطاع غزة. كما تذكّر أن 7 جنود إسرائيليين أُصيبوا قبل يومين إثر انفجار عبوة ناسفة بناقلة جند من نوع "نمر" في حي الزيتون، ما يعكس استمرار تصعيد المقاومة في مواجهة الاحتلال وسط المدينة.

أفادت مصادر عبرية اليوم الأحد، أن مقاتلي حركة حماس أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت المصادر إن أحد الصواريخ استهدف دبابة من طراز ميركافاه، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، وفق ما أوردته وسائل الإعلام العبرية.

وأوضحت التقارير أن مقاتلي حماس أطلقوا 3 صواريخ مضادة للدبابات على مواقع الاحتلال في المنطقة نفسها، في إطار تصعيد الاشتباكات شمال قطاع غزة.

وبوتيرة شبه يومية، تعلن فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، عن عمليات موثقة بالصورة والصوت قتلت وأصابت خلالها عسكريين "إسرائيليين" في المعارك البرية المندلعة في القطاع منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.

ووفق أرقام صدرت بداية العام الجاري، فإن الجيش الإسرائيلي فقد نحو ألف ضابط وجندي منذ بداية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وإلى جانب القتلى أصيب آلاف الجنود الإسرائيليين بجروح خطرة، بينما يخضع الآلاف أيضا لعلاجات نفسية.