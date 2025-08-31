88 شهيدًا في غزّة خلال الـ24 ساعة... وحصيلة جديدة لضحايا "لقمة العيش"

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن وصول 88 شهيدًا و421 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 63,459 شهيدًا و160,256 إصابة. كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/آذار 2025 حتى اليوم 11,328 شهيدًا و48,215 إصابة.

وضمن شهداء "لقمة العيس"، أشار التقرير إلى أن عدد الضحايا الذين وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 30 شهيدًا و166 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش منذ بداية العدوان إلى 2,248 شهيدًا وأكثر من 16,600 إصابة.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق حكومة الاحتلال معابر غزة كافة، ولا تسمح إلا بإدخال عدد ضئيل جدا من شاحنات محملة بمساعدات إنسانية، ما زج بالقطاع في مجاعة متفاقمة أكدتها الأمم المتحدة.

وفي 23 أغسطس/ آب الجاري، أعلن مؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، التابع للأمم المتحدة، انتشار المجاعة بمحافظة غزة، مبينا أنها تؤثر حاليا على أكثر من نصف مليون إنسان، وأنها قد تمتد إلى مدينتي دير البلح وخان يونس في الأسابيع المقبلة.

وبدعم أمريكي ترتكب (إسرائيل) منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 63 ألفا و371 شهيدًا ، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا بينهم 124 طفلا.