إبادة للإنسان والعمران... شهداء بالقتل والتَّجويع وتدمير للمنازل بغزَّة

غزة/ نبيل سنونو:

يوم جديد من إبادة مزدوجة تطال الإنسان والعمران في غزة؛ عشرات المدنيين سجلوا بين شهيد وجريح بالقتل والتجويع أمس، بينما قصف المحتل ونسف منازل مواطنين، ليضيف فصلا دمويا آخر إلى سجل حرب الإبادة المستمرة.

ويحدث ذلك على الهواء مباشرة، في وقت تهدد حكومة المستوطنين الفاشية برئاسة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية باحتلال كامل مدينة غزة، في خضم حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر الـ23 تواليا، التي تلاحق الغزيين حتى في خيام نزوحهم القسري.

بدورها، أفادت وزارة الصحة أمس بوصول 66 شهيدا بينهم أربعة انتشلوا من تحت الأنقاض و345 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة حرب الإبادة الجماعية ارتفعت إلى 63,371 شهيدًا و159,835 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ انقلاب الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار 2025 حتى أمس 11,240 شهيدًا و47,794 إصابة، وفق "الصحة".

وذكرت أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد من وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة 15 شهيدًا و 206 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,218 شهيدًا وأكثر من 16,434 إصابة.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة، 10 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم 3 أطفال، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 332 حالة وفاة، من ضمنهم 124 طفلًا.

وفي سياق العدوان الإسرائيلي على القطاع، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ في مدينة غزة باستشهاد امرأة وطفلها في قصف إسرائيلي أمس استهدف شقة سكنية في منطقة الكرامة شمالي مدينة غزة.

كما استشهد مواطن في قصف إسرائيلي استهدف شقة في برج الشوا وحصري بشارع الوحدة في مدينة غزة.

وعاش المواطنون بمدينة غزة ليلة مرعبة على وقع أصوات انفجارات ضخمة وإطلاق نار مكثف منذ ساعات الفجر الأولى سمع دويها في حي الزيتون جنوبي المدينة ومحيطه.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال شنّ غارات على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما استشهد 12 مواطنًا وأصيب آخرون، بمجزرة إسرائيلية جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمّعًا لخيام النازحين قرب مسجد أبو بكر الصديق بحي النصر غربي مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت محيط منطقة أبو اسكندر شمالي مدينة غزة.

وتشهد مناطق جباليا البلد والنزلة شمالي مدينة غزة تصعيدًا ميدانيًا خطرًا مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتها العسكرية لليوم الـ13 على التوالي، وسط قصف عنيف وعمليات نسف.

ولم يتوقف جيش الاحتلال عن عمليات قصف المنازل وتفجيرها بالروبوتات المفخخة، محدثًا دمارًا هائلًا في منازل المواطنين.

وتركز القصف الإسرائيلي بشكّل مكثف في محيط دوّار النزلة ومنطقة أبو اسكندر وبركة الشيخ رضوان.

في سياق متصل، قال مستشفى العودة إن أربعة استشهدوا وأصيب آخرون من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال وسط قطاع غزة، مضيفا أنه تم انتشال جثامين ثلاثة شهداء إثر غارة إسرائيلية فجر أمس على منزل بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى بوقوع شهيد ومصابين إثر غارة إسرائيلية على مواطنين في دير البلح وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في أنحاء وسط وشمال خان يونس، كما أطلقت بوارج حربية قذائفها تجاه شواطئ المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين