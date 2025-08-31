رئيس "الوكالة اليهودية" يلغي زيارة لجنوب إفريقيا خشية اعتقاله

وكالات/ فلسطين أون لاين

ألغى رئيس "الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل"، اللواء احتياط دورون ألموغ، زيارة كانت مقررة إلى جنوب إفريقيا، خشية صدور أمر اعتقال بحقه على خلفية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية، الأحد، إن ألموغ كان سيزور جنوب إفريقيا للقاء الجالية اليهودية هناك، لكن تقرر إلغاء الزيارة بعد تقييم أمني لاحتمال تحرك جهات مناهضة لإسرائيل لاستصدار مذكرة اعتقال بحقه.

وتعد جنوب إفريقيا من أبرز الدول المناهضة لإسرائيل، حيث رفعت أواخر 2023 دعوى قضائية ضدها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948. وأكدت حكومة بريتوريا مرارًا عزمها على المضي في القضية رغم الضغوط الدولية.

وألموغ، الذي يترأس الوكالة اليهودية منذ يونيو/ حزيران 2022، شغل سابقًا منصب قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال بين عامي 2000 و2003. وفي عام 2005 صدر بحقه أمر اعتقال في بريطانيا بسبب ضلوعه في هدم نحو 50 منزلًا فلسطينيًا في رفح، ما اضطره للبقاء في الطائرة والعودة إلى تل أبيب دون النزول.

يُشار إلى أن الوكالة اليهودية تُعد الجهاز التنفيذي للحركة الصهيونية، ومهمتها الأساسية تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين. وبعد قيام دولة الاحتلال عام 1948 أصبحت تعرف باسم "الوكالة اليهودية من أجل إسرائيل".

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تزايدت الدعوات والملاحقات القضائية بحق مسؤولين وجنود إسرائيليين في عدة دول، وسط اتهامات للاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 63 ألف شهيد و159 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ومئات آلاف النازحين، في ظل أوضاع إنسانية كارثية ومجاعة أودت بحياة مئات المدنيين.

المصدر / وكالات